Wawrinka et Lüscher veulent racheter le Geneva Open

Tout se précise. Depuis la saillie ironique de «Stan the Man» au soir de son élimination («Ce tournoi existera-t-il encore l’année prochaine?»), la Banque Eric Sturdza Geneva Open bourdonne d’une rumeur qui enfle furieusement: Stan Wawrinka et Christian Lüscher voudraient racheter le tournoi genevois. En réalité, cela a déjà dépassé le cadre de la rumeur: le joueur et son ami genevois, avocat et élu au Conseil national, veulent bel et bien reprendre en mains les destinées du Geneva Open.

Les deux hommes, ne souhaitant apparemment pas s’exprimer pour l’instant sur la question se sont mis aux abonnés absents, mais toutes les sources proches confirment leur volonté de rachat. Pour tout dire, il y a déjà eu des contacts dans les mois qui ont précédé l’édition 2019.

Des approches informelles

«Oui, il y a eu des approches informelles, des bouées lancées un peu dans le vague, mais aussi des escarmouches», explique Me Shahram Dini, l’avocat des propriétaires actuels du tournoi.

Les propriétaires? On parle de la société GTP (Geneva Trophy Promotion) et de Rainer Schüttler (l’ex-joueur), associés. Autrement dit de Tiriac, pour GTP, mais surtout de son directeur général, Gerard Tsobanian, déjà propriétaires de l’ATP 1000 de Madrid (avec leur société MTP). Gerard Tsobanian reste calme, souriant, à l’évocation de l’intérêt du duo Wawrinka-Lüscher.

«Stan a mon numéro…»

«Le tournoi n’est pas sur le marché, assure-t-il. Nous ne cherchons pas à le vendre, autrement dit. Maintenant, c’est comme quand quelqu’un possède une belle villa: quelqu’un qui passe et qui l’apprécie peut toujours faire une offre. Pour revenir au tennis, disons que ce tournoi possède une licence qui a une valeur et donc un prix qui doit être en conséquence. Il y a toujours un prix qui fait craquer un propriétaire. Je n’ai été contacté directement par personne. J’entends beaucoup de choses, oui. Mais Stan a mon numéro de portable, il peut m’appeler quand il le veut s’il désire discuter, pas besoin d’intermédiaires entre nous.»

Le poker menteur est engagé. GTP et Schüttler ont sans doute eu le bonheur, en 2016, de proposer une finale Wawrinka-Cilic, une affiche folle pour un tournoi ATP 250, avec deux vainqueurs de Grand Chelem. Mais la finale 2018 entre Fucsovics et Gojowczyk s’était jouée devant une assistance très clairsemée. Quant à l’édition 2019, l’accident industriel a été frôlé de très près: après le retrait au dernier moment d’une pléthore d’inscrits (Fognini, Medvedev, Paire ou Kohlschreiber notamment), il aura fallu l’arrivée en dernière minute de Wawrinka, Sascha Zverev ou Dimitrov pour sauver les apparences, au début au moins.

Les prochaines semaines devaient permettre aux deux clans de se rencontrer, à tout le moins d’aller plus avant dans une discussion. À noter, selon nos informations, que le duo Wawrinka-Lüscher, s’il peut racheter la licence du Geneva Open, veut garder et développer l’événement au parc des Eaux-Vives et pas ailleurs.

Après, tout est affaire de prix, comme l’a relevé Tsobanian. Les deux parties, malgré des différends, pourront-elles s’entendre? (TDG)