Tennis – Wawrinka élimine Gasquet et passe en quarts à Marseille Le Vaudois a passé près de deux heures et demie sur le court pour venir à bout du Français en trois manches. Yves Desplands

Stan Wawrinka a retourné le match après avoir perdu le premier set. AFP

Après avoir passé plus de deux heures et demie sur le court, lundi, pour éliminer le Belge Zizou Bergs au premier tour du tournoi ATP 250 de Marseille, Stan Wawrinka (ATP 105) a pris deux heures et 24 minutes, mercredi, pour venir à bout du Français Richard Gasquet (ATP 43) 4-6 7-5 6-2.

Le Vaudois qui aura 38 ans dans un peu plus d’un mois a alterné le bon et le moins bon dès son premier jeu de service: il a débuté par un ace pour mener 15-0 et a terminé sur une double faute à 30-40, offrant ainsi le break au Français de 36 ans d’entrée de match. Cet avantage, Gasquet l’a confirmé sur son service et l’a gardé jusqu’au bout de la manche qu’il a finalement remportée 6-4 en 48 minutes.

La deuxième manche n’a pas mieux commencé pour le vainqueur de trois Grands Chelems. Il a certes remporté son premier jeu, mais, fébrile au service en ce début de set, il s’est fait breaker alors que le score était de un partout.

Mais Stan Wawrinka n’est pas surnommé «Stanimal» pour rien. Lui qui ne s’avoue jamais vaincu a retrouvé sa première balle et a enfin pris le service de Gasquet pour revenir à quatre partout. Porté par ce nouvel élan, il a encore breaké son adversaire à 6-5 pour remporter le set en 49 minutes et revenir à une manche partout.

Lancé, le Vaudois est souvent inarrêtable. Il l’a prouvé en prenant le service de l’Héraultais dès le deuxième jeu puis a confirmé pour mener 3-0. Avec un service maîtrisé, 10 aces sur 13 dans les deux dernières manches, Wawrinka a maintenu la pression et conclu ce dernier set par un break (6-2).

Au prochain tour, Wawrinka pourrait retrouver Jannik Sinner (ATP 12), qui l’a battu la semaine dernière à Rotterdam. Mais l’Italien devra d’abord battre en huitièmes, jeudi, le Français de 18 ans Arthur Fils (ATP 118).

