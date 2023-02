Tennis – Wawrinka défiera Zverev en Coupe Davis Le Vaudois a, comme prévu, été choisi pour disputer l’un des deux premiers simples de la rencontre contre l’Allemagne, dès vendredi. Jérémy Santallo

Alexander Zverev, ici à gauche, avec Stan Wawrinka. keystone-sda.ch

Pour son retour avec l’équipe de Suisse de Coupe Davis plus de sept années après sa dernière apparition avec elle, Stan Wawrinka, No 2 de sa sélection, défiera le leader adverse Alexander Zverev à Trèves. Une place pour la phase finale à seize l’automne prochain est en jeu ce week-end. «Les chances qu’il joue sont grandes, rigolait Severin Lüthi après l’annonce. Sa venue me donne plus d’options et rend notre équipe moins prévisible.»

Redescendu au 135e rang mondial, le Vaudois de bientôt 38 ans sera opposé au finaliste de l’US Open 2020 et champion olympique, désormais 14e à l’ATP après sa grave blessure à la cheville lors du dernier Roland-Garros, pour le deuxième simple de la journée en Allemagne (vers 19 heures). Avant lui, c’est le No 1 du sélectionneur suisse, Marc-Andrea Hüsler (53e), qui affrontera le No 2 allemand, Oscar Otte (80e), dès 17 heures.

Pour l’heure, le double de samedi, qui débutera après 13 heures, doit opposer la paire composée de Leandro Riedi et Dominic Stricker au duo allemand formé par Andreas Mies et Tim Pütz. «Lors de notre dernier rassemblement, Leandro n’a pas perdu un set de la semaine en Equateur. Et n’étais vraiment pas loin de le titulariser en simple dès le premier jour», nous confiait «Seve» Lüthi.

Depuis, le Zurichois de 21 ans a connu une ascension fulgurante entre la fin d’année et le début de la nouvelle. De quoi peut-être finir de convaincre Lüthi. Si le capitaine venait à changer ses plans, il pourrait aligner Hüsler avec Stricker puisque les deux hommes ont un vécu commun en double (Gstaad 2021). Ou lancer Wawrinka, car n’oublions pas que «Stanimal» fut champion olympique en double avec Roger Federer en 2008.

Jérémy Santallo est journaliste à la rubrique sportive (Sport-Center) depuis juin 2018. Il couvre principalement le basketball suisse/NBA et le tennis (trois Roland-Garros et deux Wimbledon sur place). Il aime aussi écrire sur le football et le ski alpin. Plus d'infos @jeremy_santallo

