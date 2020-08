Tennis – Wawrinka comme à l’entraînement Pour son retour à la compétition lundi, le Vaudois s’est débarrassé du Russe Roman Safiullin 6-1 4-6 6-1 en 8e de finale du Challenger de Prague. Grégory Beaud

Stan Wawrinka a joué à Prague un peu comme à l’entraînement. KEYSTONE

La dernière apparition officielle de Stan Wawrinka remontait à février dernier et une élimination en quart de finale à Acapulco face au Bulgare Grigor Dimitrov. Après la pause forcée liée au coronavirus, le 17e joueur mondial a repris le chemin des courts sur la terre battue de Prague pour un tournoi Challenger. Il n’avait plus joué à ce niveau de la compétition depuis 2010 et le tournoi de Lugano. À l’époque, il avait d’ailleurs remporté le titre sur l’ocre tessinois. Depuis le début de sa carrière, il compte six victoires en tournois Challenger à son actif, dont cinq en Suisse.

Un deuxième set en toute décontraction

Face au Russe Roman Safiullin (ATP 178), Stan Wawrinka semblait parti pour vivre un après-midi décontracté. Après une vingtaine de minutes de jeu, il menait en effet déjà 5-0 après avoir ravi à deux reprises le service de son adversaire. Le triple vainqueur de Grand Chelem a finalement remporté le premier set 6-1. La seconde manche a été autrement plus disputée malgré un break rapide de Wawrinka (2-1). Rapidement revenu à 2-2, Safiullin a ensuite bousculé Wawrinka. À 4-5, le Suisse s’est même fait ravir son service sur la première balle de set de son adversaire.

La troisième manche a étrangement ressemblé à la première. Le Suisse a pris d’entrée de cause le service de son adversaire sur un jeu blanc. Par la suite, il n’a plus lâché grand-chose et s’est finalement imposé 6-1 en 30 minutes. Wawrinka a vraiment donné l’impression d’avoir fait un peu ce qu’il a voulu sur le court de Prague. Lorsqu’il n’a pas essayé de jouer avec les lignes, il était bien trop fort pour le Russe de 23 ans.

Face à l’Allemand Otte en quart de finale

En quart de finale, le droitier de Saint-Barthélemy sera opposé à l’Allemand Oscar Otte, 27 ans et matricule 217 à l’ATP. Les deux hommes ne se sont jamais affrontés sur le circuit. Dans l’autre partie du tableau, deux noms sautent aux yeux: Jiri Vesely (ATP 65) et Ernests Gulbis (ATP 162). S’il ne s’agit finalement «que» d’un tournoi Challenger, on peut tout de même dire que les choses sérieuses ont repris pour Stan Wawrinka. Le Vaudois est inscrit aux deux tournois de Prague qui se déroulent d’ici à la fin août.

Henri Laaksonen (ATP 137) est également engagé au Challenger de Prague. Le Zurichois, au bénéfice d’un bye pour le premier tour, se frottera mardi au qualifié tchèque Jan Satral (ATP 378). Il effectue également son retour à la compétition en République tchèque.