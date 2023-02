Événement – Watches and Wonders part enfin à la conquête de Genève Agendé du 27 mars au 2 avril à Palexpo, le salon horloger s’ouvre au grand public, tout en investissant le centre-ville. Sylvie Lefebvre-Guerreiro

C’est un peu à une Fashion Week horlogère que nous convie cette année Watches and Wonders. En plus d’ouvrir ses portes au grand public le temps d’un week-end, soit les 1er et 2 avril, ce salon habituellement réservé aux professionnels s’aventure hors les murs de Palexpo pour s’étendre au cœur de Genève, dans les Rues-Basses et la rue du Rhône. Une première.

C’est là, durant toute la semaine, que des visites guidées organisées par petits groupes et sur inscription se tiendront. Là aussi qu’un rallye a été mis en place au gré des boutiques pour mieux découvrir de manière ludique et chaleureuse ces pièces d’exception et ces métiers d’art hautement maîtrisés qui font la renommée des marques. Et c’est sans compter cette soirée en plein air ponctuée de scènes musicales, food trucks et animations diverses qui se déroulera le jeudi 30 mars, de 17 h à 21 h. On pourra même poursuivre les festivités en assistant à des conférences organisées au pont de la Machine. Le lieu fera d’ailleurs office de point d’information tout le temps de la manifestation.

Toujours plus d’exposants

Au salon, autre ambiance. Ici, 48 marques, des plus célèbres aux plus confidentielles, déploient leur univers au fil d’avenues feutrées scandées de places et de restaurants. Parmi les nouveautés: un espace agrandi pour accueillir davantage de marques indépendantes, des visites guidées thématiques et une expo photo signée Karine Bauzin. L’artiste suisse s’est interrogée sur notre perception du temps. Fruits d’un travail mené durant dix années dans 20 pays différents, ses clichés répondent à la question «Quelle heure est-il?» par une gestuelle universelle chargée de sens.

Conférences à foison

À ne pas manquer également: le LAB, l’espace innovation du salon. Il y est question de nouvelles technologies, de nouveaux matériaux et de solutions futuristes. De quoi compléter le riche programme de panels et conférences dispensé à l’Auditorium. On en dénombre six par jour cette année.

Ici, experts et intervenants de renom décryptent les tendances, parlent métavers, NFT, blockchain et circularité, ou plus simplement de ce qui fait la valeur d’une montre ou encore de la meilleure façon de se lancer dans une collection de modèles vintage.

