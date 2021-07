Diplomatie - Washington sanctionne la police cubaine et menace d’aller plus loin

Washington annonce le renvoi forcé de son personnel local en Russie Afficher plus

Le département d’État américain a annoncé vendredi que Moscou l’obligeait à renvoyer les employés russes de ses missions diplomatiques en Russie, prévenant que leur départ aurait un impact sur les opérations de la diplomatie américaine dans le pays. 182 employés russes et des dizaines de vacataires qui travaillaient pour l’ambassade des États-Unis à Moscou et les consulats de Vladivostok et Ekaterinbourg seront renvoyés, a ajouté le secrétaire d’État.

En avril, Washington avait adopté une série de sanctions supplémentaires visant la Russie, accusant Moscou d’ingérence électorale et de cyberattaques. Dix diplomates russes avaient été expulsés des États-Unis et des restrictions avaient été imposées sur l’achat de dette russe pour les banques américaines. La Russie avait répliqué en expulsant dix diplomates américains, en menaçant des fonds et ONG financées par Washington et en interdisant de territoire plusieurs membres du gouvernement de Joe Biden.