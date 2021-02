Lutte contre le Covid-19 – Washington promet 4 milliards de dollars au dispositif Covax Le partage des vaccins était au menu du premier G7 du nouveau président américain Jo Biden. Yannick Van Der Schueren

Joe Biden a envoyé vendredi un message clair au monde: «L’Amérique est de retour.» AFP

Pour son premier G7 Jo Biden a mis le paquet. La réunion virtuelle entre les dirigeants des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon, et du Canada, en présence des chefs de l’Union européenne, qui s’est tenue ce vendredi était organisée depuis Londres. Au cœur de ce rendez-vous entre les «sept plus grandes puissances mondiales»: la réponse internationale à la pandémie de coronavirus et le partage des vaccins.

Quatre milliards de dollars. C’est le montant qu’a promis le nouveau président américain à l’initiative Covax destiné à aider au déploiement des vaccins dans les pays les plus défavorisés. Ce dispositif onusien fondé l’année dernière par plusieurs organisations internationales est piloté par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) que Washington vient de réintégrer après le départ à grand fracas voulu par l’ancien locataire de la Maison-Blanche.