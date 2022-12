Urgence climatique – Washington prêt à modifier son plan face à l’inquiétude de l’Europe Les Etats-Unis sont ouverts à d’éventuels «ajustements» de leur plan climat massif pour rassurer des Européens qui craignent une fuite de leurs entreprises outre-Atlantique.

John Kerry, l’envoyé spécial des Etats-Unis sur le changement climatique, durant la COP27. KEYSTONE

Les Etats-Unis sont ouverts à d’éventuels «ajustements» de leur plan climat massif pour rassurer des Européens qui craignent une fuite de leurs entreprises outre-Atlantique. C’est ce qu’a estimé samedi sur la BBC John Kerry, l’envoyé spécial des Etats-Unis sur le changement climatique.

«Je ne pense pas que (l’Inflation Reduction Act, IRA) sera édulcoré», a indiqué sur la BBC M. Kerry. «Mais regarder où il peut être approprié de faire des modifications ou des ajustements qui soient justes, sans porter préjudice à nos propres efforts? Je suis confiant sur le fait que le président Biden serait prêt à réfléchir à ça».

L’Union européenne s’inquiète depuis plusieurs mois des effets de l’IRA, plan de 420 milliards de dollars du président américain Joe Biden largement consacré au climat et adopté l’été dernier.

Entreprises aux USA favorisées

Ce plan prévoit entre autres des réformes et des subventions favorisant les entreprises implantées aux Etats-Unis, notamment dans les secteurs des véhicules électriques ou des énergies renouvelables. Cela inquiète l’Union européenne qui réclame plus de «coordination» et craint une fuite de ses entreprises outre-Atlantique. La question était au coeur de la récente visite d’Etat à Washington du président français Emmanuel Macron.

Mine de charbon au Royaume-Uni

Sur la BBC, John Kerry a également évoqué le projet controversé de mine souterraine de charbon autorisé cette semaine au Royaume-Uni, premier projet de ce type en trente ans dans le pays.

«Evidemment, les gens vont être critiques parce que l’idée générale, c’est que les mines de charbon, quelles qu’elles soient, vont dans la direction opposée de ce que demandent la plupart des gens», a-t-il dit à propos de ce projet dans le comté de Cumbrie (nord-ouest de l’Angleterre).

S’il a affirmé vouloir comprendre le projet avant de le commenter, il a mis en garde contre l’image que renvoyait un tel plan à l’international. «Si vous allez partout dans le monde pour dire aux gens de laisser leur charbon sous terre, ça fait hypocrite si en même temps, vous annoncez que vous ouvrez une nouvelle mine dans un pays comme le Royaume-Uni», a-t-il estimé.

