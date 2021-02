Condamnation d’Alexeï Navalny – Washington, Londres et Berlin appellent à la libération de l’opposant Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne ont réagi après la condamnation mardi de l’opposant russe Alexeï Navalny à trois ans et demi de prison.

Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne ont réagi après la condamnation mardi de l’opposant Russe Alexeï Navalny. Keystone/EPA/Moscow city court press service

Les Etats-Unis ont exprimé mardi leur «profonde préoccupation» après la condamnation à plus de deux ans de prison de l’opposant russe Alexeï Navalny, appelant la Russie à le libérer «immédiatement et sans conditions».

«Tout en travaillant avec la Russie pour défendre les intérêts des Etats-Unis, nous allons nous coordonner étroitement avec nos alliés et partenaires afin que la Russie rende des comptes pour n’avoir pas respecté les droits de ses citoyens», a déclaré le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken dans un communiqué.

«Comme tout citoyen russe, A. Navalny doit jouir des droits garantis par la Constitution russe», a-t-il dit.

«Nous réitérons notre appel au gouvernement russe afin qu’il libère immédiatement et sans conditions Alexeï Navalny, ainsi que les centaines d’autres citoyens russes injustement arrêtés ces dernières semaines pour avoir simplement exercé leurs droits, notamment le droit à la liberté d’expression et de réunion pacifique», a-t-il ajouté.

Décision «perverse»

Le Royaume-Uni a appelé mardi à la «libération immédiate et sans condition» de l’opposant russe Alexei Navalny, dénonçant la décision «perverse» de la justice russe de l’emprisonner pour plus de deux ans.

«Le Royaume-Uni appelle à la libération immédiate et sans conditions d’Alexeï Navalny et de tous les manifestants pacifiques et journalistes arrêtés ces deux dernières semaines», a déclaré le chef de la diplomatie britannique Dominic Raab dans un communiqué, estimant que la décision «perverse» de la justice russe montre que le pays ne remplit pas les «engagements les plus élémentaires attendus de la part de tout membre responsable de la communauté internationale».

L’Allemagne réagit

Le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas a demandé mardi la libération immédiate d’Alexei Navalny, qualifiant la peine de prison infligée à l’opposant au Kremlin de «coup sévère» porté à l’Etat de droit en Russie.

«Le verdict d’aujourd’hui contre Alexeï Navalny est un coup sevère contre les libertés fondamentales et l’Etat de droit en Russie», a déclaré M. Maas dans un tweet. «Navalny doit être libéré immédiatement».

AFPE