Afghanistan – Washington impose des restrictions de visas aux talibans Washington a annoncé mardi de nouvelles sanctions visant les talibans en représailles au traitement des femmes et des filles en Afghanistan.

Les talibans, qui ont repris le pouvoir en août 2021 après le retrait des Américains, ont interdit l’enseignement secondaire aux filles. (Image d’illustration) AFP

Les États-Unis ont annoncé mardi de nouvelles sanctions visant les talibans en représailles au traitement des femmes et des filles en Afghanistan.

«Aujourd’hui, j’annonce des restrictions sur l’octroi de visas (…) aux actuels et anciens membres des talibans et d’autres individus jugés responsables ou complices de la répression des femmes et des filles en Afghanistan à travers des politiques restrictives et la violence», a indiqué le secrétaire d’État Antony Blinken dans un communiqué, le jour du dixième anniversaire de la journée internationale des filles.

Selon Antony Blinken, l’Afghanistan reste «depuis un an le seul pays au monde où les filles sont systématiquement interdites d’aller à l’école au-delà de la sixième, sans date de retour en vue».

Question sensible

L’éducation des filles est une question extrêmement sensible en Afghanistan, pays à majorité sunnite. Les talibans, qui ont repris le pouvoir en août 2021 après le retrait des Américains, ont interdit l’enseignement secondaire (collège et lycée) aux filles. Les étudiantes sont en revanche admises à l’université.

Un récent attentat suicide commis dans un centre de formation pour étudiants à Kaboul avait fait 53 morts, dont au moins 46 filles et jeunes femmes, selon un bilan de la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (Manua).

