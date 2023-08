Putsch au Niger – Washington est «fortement inquiet» de la santé de Bazoum Les États-Unis ont fait part mercredi de leur vive inquiétude à propos de la santé du président nigérien Mohamed Bazoum, détenu depuis le coup d’État du 26 juillet dernier.

Le premier ministre nigérien Ouhoumoudou Mahamadou a récemment déclaré que Bazoum restait détenu avec son épouse et son fils sans électricité ni eau courante. AFP

«Nous sommes fortement inquiets pour sa santé et sa sécurité ainsi que celle de sa famille», a déclaré le porte-parole du département d’État Matthew Miller. Cette déclaration fait suite à un appel entre le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, et le président Bazoum. Le porte-parole Matthew Miller n’a pas souhaité entrer dans les détails de cet échange.

Selon Matthew Miller, les inquiétudes des États-Unis sur la santé du dirigeant élu étaient l’une des raisons pour lesquelles l’adjointe par intérim du secrétaire d’État avait cherché à le rencontrer lors d’un déplacement inopiné au Niger ce lundi. La tentative est restée vaine.

«Alors que le temps s’écoule et qu’il reste détenu à l’isolement, la situation devient de plus en plus préoccupante pour nous», a déclaré le porte-parole.

AFP

