L’homme de Biden en Suisse – Washington envoie encore un millionnaire à Berne Le futur ambassadeur des États-Unis est un riche donateur, comme ses prédécesseurs. Depuis des décennies, Berne est une récompense pour les soutiens fortunés des présidents. Kessava Packiry, New York

Scott Miller avec Jill Biden, le 15 mai 2017 à New York. Il finançait alors la campagne de Hillary Clinton. En 2020, il a été un contributeur important de Joe Biden. Ilya S. Savenok/Getty Images

Il est jeune, riche, gay et fervent militant de la cause LGBTQ. Sous réserve de l’approbation du Sénat, Scott Miller sera le prochain ambassadeur américain en Suisse et au Liechtenstein. Âgé d’à peine 42 ans, le Coloradien de Denver récolte les fruits du solide soutien que lui et son mari ont apporté aux démocrates et à Joe Biden. Scott Miller quittera ainsi les Rocheuses pour se rapprocher des Alpes, et occupera le poste laissé vacant à Berne par Ed McMullen.

Ted Cruz fait de la résistance Afficher plus C’est le Sénat uniquement, après audition des candidats, qui approuve à la majorité les nominations du président. En principe elles passent sans un pli. Mais le sénateur républicain du Texas Ted Cruz a décidé d’user de son droit de bloquer la nomination de plusieurs dizaines de personnes, futurs ambassadeurs comme membres de l’administration, jusqu’au retour de vacances des sénateurs. «C’est la tradition du Sénat qu’un membre puisse mettre en attente les nominations. Cruz le fait parce qu’il n’est pas content que Biden n’ait pas tenté de bloquer le gazoduc russe Nordstream», explique Dennis Jett. Le gazoduc, à 90% terminé, doit permettre à la Russie de livrer du gaz naturel à l’Allemagne. Ted Cruz dit craindre que ce gazoduc ne rapporte des milliards à Vladimir Poutine, et que le président russe ne les utilise à des fins malveillantes contre l’Europe et le reste du monde. «Cela n’a donc rien à voir avec les qualifications des personnes nommées. Tôt ou tard, Cruz abandonnera ou les autres sénateurs passeront outre. En attendant, les candidats patientent et la politique étrangère américaine en pâtit.» KP