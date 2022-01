Diplomatie – Washington appelle Moscou à quitter «rapidement» le Kazakhstan Le président Kassym-Jomart Tokaïev avait fait appel à des forces russes pour ramener le calme au Kazakhstan après de violentes émeutes.

Kassym-Jomart Tokaïev a déclaré que le retrait du contingent de l’OTSC débuterait dans deux jours. AFP

Les États-Unis ont appelé mardi la Russie à retirer «rapidement» ses forces envoyées au Kazakhstan à la demande du président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev après de violentes émeutes.

Washington salue le retour au calme dans cet État d’Asie centrale secoué la semaine dernière par des violences jamais vues depuis son indépendance en 1991, a déclaré le porte-parole du département d’État, Ned Price.

«Nous saluons aussi l’annonce du président Tokaïev, qui a dit que les forces de maintien de la paix de l’OTSC avaient achevé leur mission», a ajouté Ned Price, en référence aux quelque 2000 soldats, principalement russes, de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) appelés à la rescousse par le président kazakh.

Début du retrait dans deux jours

«Tant que les forces de l’OTSC ne se seront pas retirées, nous continuerons à (les) appeler (…) à respecter les droits humains et à respecter leur engagement à se retirer rapidement du Kazakhstan, ainsi que le gouvernement kazakh l’a requis», a ajouté le porte-parole de la diplomatie américaine au cours d’un point presse.

Kassym-Jomart Tokaïev a déclaré que le retrait du contingent de l’OTSC débuterait dans deux jours, qu’il serait «progressif» et qu’il ne prendrait pas plus de dix jours. Mais le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a indiqué que le départ se ferait une fois la situation «totalement stabilisée» et «sur décision» des autorités kazakhes.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken avait provoqué la colère de Moscou la semaine dernière en déclarant qu’«une fois que les Russes sont chez vous, il est parfois très difficile de les faire partir». Kassym-Jomart Tokaïev, qui est soutenu par la Russie, a qualifié de tentative de coup d’État les émeutes qui ont fait des dizaines de morts et des centaines de blessés, et mené à l’arrestation de quelque 10’000 personnes.

AFP

