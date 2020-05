Afghanistan – Washington appelle à la poursuite du processus de paix Les États-Unis espèrent que le gouvernement afghan et les talibans ne rompront pas les négociations suite à l’attaque meurtrière attribuée à l’État islamique.

Les forces afghanes s’étaient engagées depuis plusieurs semaines à simplement se défendre face aux attaques des talibans, afin d’encourager des négociations pour la paix. (Photo WAKIL KOHSAR / AFP) AFP

Le négociateur américain pour l’Afghanistan a attribué au groupe jihadiste État islamique (EI) l’attaque meurtrière contre une maternité à Kaboul et a appelé le gouvernement et les talibans à poursuivre le fragile processus de paix.

Zalmay Khalilzad a affirmé que l’EI au Khorasan (IS-K), la branche afghane de l’EI, a mené la double attaque mardi contre une maternité de Kaboul (24 morts dont des nouveau-nés) et auparavant lors de funérailles dans l'est du pays (32 morts). L’EI a revendiqué l’attaque contre les funérailles mais pas celle contre la maternité. Les talibans ont, eux, rejeté toute responsabilité.

Le groupe État islamique s’«oppose à un accord de paix entre la république islamique d’Afghanistan et les talibans et cherche à encourager une guerre sectaire tout comme en Irak et en Syrie», a écrit Zalmay Khalilzad sur Twitter.

«Plutôt que de tomber dans le piège de l’EI et retarder le processus de paix ou poser des obstacles, les Afghans doivent ensemble écraser cette menace et poursuivre l’opportunité historique de (parvenir à la) paix», a-t-il poursuivi. «Plus d’excuses. Les Afghans et le monde méritent mieux.»

Intensification de l’offensive des insurgés

Jeudi, cinq civils ont été tués dans une attaque des talibans contre un bâtiment de l’armée afghane à Gardez (est), deux jours après l’annonce par Kaboul de la reprise de son offensive contre les insurgés.

Depuis la signature d’un accord historique entre Washington et les talibans en vue d’un retrait des troupes étrangères d’Afghanistan, les insurgés ont intensifié leur offensive contre les forces afghanes. Ils ont aussi rejeté de nombreuses demandes de cessez-le-feu par Kaboul et des acteurs internationaux.

Les forces afghanes, elles, s’étaient engagées, depuis plusieurs semaines, à simplement se défendre face aux attaques des talibans, afin d’encourager des négociations pour la paix. Mais, après avoir déclaré que les talibans et le groupe État islamique étaient responsables de deux attaques meurtrières de mardi, le président afghan a ordonné aux forces afghanes de «reprendre leurs opérations contre l’ennemi».

