Tennis – Waltert et Golubic chutent au Ladies Open de Lausanne Les deux Suissesses ont perdu, mercredi, sur les courts vaudois. Seule Jil Teichmann reste en lice pour la Suisse. Pierre-Alain Schlosser

C’est fini pour Viktorija Golubic à Lausanne. keystone-sda.ch

Jil Teichmann sera la seule représentante suisse en 8es de finale du Ladies Open Lausanne (WTA 250). La Biennoise retrouvera Alizé Cornet qui s’est défaite de Viktorija Golubic au premier tour, mercredi.

La Zurichoise (WTA 117) est pourtant bien entrée dans sa partie en prenant le dessus sur la Niçoise de 33 ans. Plus entreprenante, elle est montée au filet, a réalisé des passings et des amortis pour obtenir le gain du premier set (6-3). Hélas, par la suite, Cornet (WTA 70) a réveillé son culot, tentant parfois des offensives kamikazes, mais qui ont bousculé la vice-championne olympique de double.

Pendant que la Française prenait confiance, la Suissesse de 30 ans perdait peu à peu la maîtrise du jeu, laissant Cornet emballer la deuxième manche (6-1).

Golubic s’est relancée en faisant le break au début de l’ultime set. Mais lors du 6e jeu, elle a perdu cinq points de suite sur son service, galvaudant trois balles de 4-2. Au lieu de cela, l’ex-matricule 11 à la WTA est revenue à 3-3, puis 4-3 et a même rebreaké, pour finalement s’imposer 3-6 6-1 6-3.

«Viktorija était en feu au premier set, confirme Alizé Cornet. Elle était alors tout simplement plus forte que moi. J’ai joué de façon plus agressive et j’ai ajusté ma tactique dès le 2e set et cela a fonctionné». Sur six Suissesses au départ, seule une verra donc le 2e tour, sur la terre battue de Vidy.

Courte journée pour Waltert

Car Simona Waltert a aussi échoué au premier tour, mercredi. Face à la Roumaine Ana Bogdan (WTA 39), la Grisonne de 22 ans menait pourtant 6-2 3-6 3-2, service à suivre mardi soir avant que le match ne soit interrompu par la pluie.

Au retour des deux joueuses sur le court central de Vidy, Bogdan s’est montrée intransigeante et bien plus déterminée que la jeune Suissesse. La Roumaine de 30 ans a remporté les quatre jeux disputés mercredi et 16 des 20 points joués (2-6 6-3 6-3).

Simona Waltert a semblé en manque d’énergie, comme en panne sèche. Ce match était la revanche du quart de finale disputé la semaine dernière à Iasi (Roumanie), un tournoi qu’a remporté Bogdan. La tête de série No 3 du tournoi lausannois joue actuellement son meilleur tennis.

Pierre-Alain Schlosser est journaliste depuis 1998. Après avoir travaillé en freelance pendant 4 ans, il rejoint la rubrique sportive de 24 heures qu'il dirige pendant 10 ans. Depuis 2017, il écrit pour l'agence Sport-Center, où il s'occupe en priorité de sport régional. Plus d'infos @PASchlosser1

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.