Tennis – Waltert et Bandecchi s'imposent en double à Lausanne La Grisonne et la Tessinoise l'ont emporté en finale du tournoi double du Ladies Open de Lausanne face à la paire Eikeri/Grammatikopoulou, au super tie break 6-3, 6-7 (3-7), 10-5.

Susan Bandecchi (à gauche) et Simona Waltert (à droite) exhibent fièrement leur trophée. keystone-sda.ch

À l’heure de dresser le bilan de leur tournoi, les organisateurs du Ladies Open de Lausanne auront au moins une bonne raison d’avoir le sourire. La semaine, ternie par la pluie et l’hécatombe des Suissesses dans le tableau simple, s’est achevée en beauté par le triomphe de deux «locales» en double.

Simona Waltert et Susan Bandecchi ont su se relever de leur parcours individuel écourté (éliminations au premier tour, respectivement par la Kazakhe Zarina Diyas et la Française Clara Burel) pour aller jusqu’au bout dans l’autre tableau. En finale, ce dimanche, la Grisonne et la Tessinoise sont venues à bout de la paire composée de la Norvégienne Ulrikke Eikeri et de la Grecque Valentini Grammatikopoulou. Le match, conclu en 1h56, s’est étiré jusqu’au super tie-break (6-3, 6-7 [3-7], 10-5).

Sur leurs quatre matches disputés en double à Lausanne, Waltert et Bandecchi n’auront lâché qu’un seul set. Au premier tour, elles se sont qualifiées par forfait contre les Roumaines Elena Bogdan et Alexandra Dulgheru. Puis elles ont éliminé, en quarts de finale, les Tchèques Jesika Malečková et Valentyna Ivakhnenko (7-6 [7-4], 6-3) avant de se jouer, en demies, de la Chinoise Shuai Zhang et de la Japonaise Eri Hozumi (7-6 [7-3], 6-2).

Susan Bandecchi et Simona Waltert (respectivement 219e et 235e au classement mondial individuel) remportent ainsi leur premier titre en double sur le circuit WTA.

