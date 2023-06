Bol d’Or Mirabaud – Wahl et le Sailing Squad ont ensorcelé le lac Le Genevois a gagné un 9e Bol d’Or dans la nuit étoilée. Le «Van Gogh du Léman» avait pourtant changé la moitié de son équipe, embarquant de jeunes navigatrices talentueuses mais néophytes. Grégoire Surdez

Dans la nuit étoilée, Christian Wahl glisse vers un neuvième succès au Bol d’Or Mirabaud. Loris Von Siebenthal/DR

Le tableau est toujours le même. Et pourtant, il est à chaque fois différent. Christian Wahl tisse sa toile à petits coups de pinceau qui sont autant de choix judicieux. Dans la nuit étoilée du 84e Bol d’Or Mirabaud, le «sorcier du lac» est devenu le Van Gogh du Léman, accouchant d’un neuvième chef-d’œuvre. L’artiste conforte sa place de recordman du nombre de victoires dans la plus grande régate du monde en bassin fermé. Désormais, il y a Wahl, et il y a les autres.