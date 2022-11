Théâtre des Amis – Vus par Fassbinder, les rapports de force au féminin La jeune Léa Déchamboux dirige six comédiennes genevoises dans «Les larmes amères de Petra von Kant», une histoire de domination. Katia Berger

Une influente styliste (Marie Druc) succombe peu à peu au charme d’une jeune mannequin (Margot Le Coultre) dans «Les larmes amères de Petra von Kant». ANOUK SCHNEIDER

Autorisons-nous un pas de côté à l’occasion d’une sortie au Théâtre des Amis. Et allons découvrir la création d’une jeune metteuse en scène genevoise, Léa Déchamboux, dont le casting se trouve ne compter aucun comédien masculin. Pas un mâle en vue sur le petit plateau carougeois, mais six actrices du cru. Surprise, la violence qui fera couler «Les larmes amères de Petra von Kant» ne recoupe donc pas celle que les hommes exercent sur les femmes. La pièce se penche plutôt sur les rapports de domination auxquels même les filles n’échappent pas. On y observe comment l’emprise économique, sociale ou affective touche les individus au-delà de leur genre.

Commençons par Petra, le rôle-titre, à qui Marie Druc dédie la vaste palette de son talent. Avec son nom à particule, cette bourgeoise d’âge mûr règne sur le monde de la mode en tant que styliste à succès. Son récent divorce lui permet de se consacrer pleinement à sa carrière, c’est-à-dire de déléguer ses tâches à sa fidèle assistante Marlène (Wave Bonardi). Tellement fidèle, la boniche, qu’elle ne quitte pas la scène, attendant sans mot dire les ordres intempestifs de sa maîtresse.

À leur rencontre, Petra (Marie Druc) écrase Karin (Margot Le Coultre) de par son âge et son métier. ANOUK SCHNEIDER

En face, Karin (Margot Le Coultre, bourrée de potentiel), la jeune prolétaire qu’introduira l’amie Sidonie (Julia Batinova): notre grande dame jette aussitôt son dévolu sur l’oie blanche, à qui elle propose un contrat de mannequin. Les itinéraires de la vingtenaire et de la quinqua se croiseront alors au gré de leur idylle. Tandis que la première connaîtra l’essor mondain, la seconde expérimentera la déchéance amoureuse en voyant sa protégée s’envoler. Ni sa mère (Anne Durand) ni sa fille (Vanda Alexeeva) ne pourront quoi que ce soit pour la sortir de sa dépendance, aussi bien au contrôle qu’à l’alcool.

Tandis que s’affaire l’omniprésente domestique (Wave Bonardi), Karin (Margot Le Coultre) prend de l’ascendant sur Petra (Marie Druc). ANOUK SCHNEIDER

Il fallait un auteur comme l’Allemand Rainer Werner Fassbinder, notoirement bisexuel au moment d’écrire «Les larmes amères…» en 1971 – juste un an avant d’en tirer le film culte avec Hanna Schygulla –, pour décortiquer sans les sexuer les jeux de pouvoir à l’œuvre dans les relations humaines. Loin d’opposer des bourreaux à leurs victimes, le réalisateur du «Mariage de Maria Braun» et de «Lili Marleen» brosse des portraits de femmes à la fois subtils et contradictoires dans le contexte d’une société entièrement tournée vers la possession.

Entre amies, Sidonie (Julia Batinova) et Petra (Marie Druc) n’ont d’autre objectif que de sauver la face. ANOUK SCHNEIDER

Dans celui de débats souvent très polarisés, Léa Déchamboux relève plusieurs défis en reprenant ce texte avec un demi-siècle de recul. Elle traite avec finesse du thème immémorial de l’aliénation par l’amour. Elle s’interroge sur l’inexorabilité de «ces femmes qui s’affranchissent du regard des hommes tout en recréant les mêmes mécanismes», pour citer sa note d’intention. Et elle marche dans les pas d’une Anne Bisang qui, en 2001, avait déjà fait porter cette pièce majeure à des comédiennes d’ici. Bonne route à elle!

