Nouveaux ministres britanniques – «Vu la crise, la question de leur couleur de peau est accessoire» Le nouveau cabinet de Liz Truss est un exemple de diversité culturelle. Au Royaume-Uni, où la mixité raciale est grandissante, la question ne se pose même pas. Virginie Lenk

De gauche à droite, le ministre des Affaires étrangères James Cleverly, la ministre de l’Intérieur Suella Braverman et le ministre des Finances Kwasi Kwarteng, à leur arrivée à Downing Street pour le premier Conseil des ministres. Londres, 7 septembre 2022. GETTY IMAGES/AP

Ils sont d’origine ghanéenne, indienne, de Sierra Leone ou de l’île Maurice. Ils sont jeunes, décomplexés et vont diriger le Royaume-Uni aux postes les plus prestigieux du nouveau cabinet de Liz Truss. La photo de famille du gouvernement, mardi matin, est celle d’une société anglaise qui assume sa multiculturalité. Elle fait écrire au «Times» que «pour la première fois, les trois plus importants ministères ne seront pas dirigés par des hommes blancs».