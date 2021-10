Voyages à l’étranger – Voyager avec des enfants: le casse-tête des vacances d’automne Prolonger l’été au bord de la mer, c’est possible. Mais gare aux contraintes pour les enfants. Explications. Sébastien Jubin

Au vu des conditions d’admission appliquées dans certains pays, voyager avec des enfants peut se révéler plus complexe qu’il n’y paraît. Getty Images

Les voyages forment la jeunesse, dit-on. Depuis le début de la crise sanitaire, la «formation» des jeunes s’est compliquée, de nombreux pays ayant restreint ou interdit l’entrée sur leur territoire. Au cœur des vacances d’automne, même si l’offre mondiale s’est assouplie, voyager avec des enfants reste compliqué.

Damien et Cécile ont deux garçons, âgés de 9 et 14 ans. Les parents témoignent de l’embarras ambiant. «Pour la deuxième année consécutive, nous avons renoncé à partir à l’étranger. On ne voudrait surtout pas qu’il y ait une différence de traitement entre nos enfants.» Patronne d’une agence de voyages dans l’arc jurassien, Nathalie Balmer confirme: «Pour l’organisation d’un voyage en famille, il faut tout vérifier et revérifier. Suivant l’âge des enfants, les conditions d’entrée dans un pays ne sont pas identiques. Comme beaucoup d’adolescents ne sont pas vaccinés, cela complique la donne.»