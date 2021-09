À la découverte de la Suisse – Sur la reine des montagnes Le Rigi, tout proche de Lucerne et du lac des Quatre-Cantons, célèbre jusqu’à la fin de l’année les 150 ans de son chemin de fer, le plus ancien train de montagne d’Europe, rien que ça! Isabelle Jaccaud, Travelcontent

Vue du Rigi sur le lac des Quatre-Cantons jusqu’au Buergenstock. Sur la gauche, le Stanserhorn, sur la droite le Mont Pilate, tout au fond les Alpes uranaises et bernoises. Suisse Tourisme

Il offre des levers et couchers de soleil uniques. Il semble entouré d’eau avec les trois lacs qui l’entourent. Bienvenue sur le Rigi, surnommé la reine des montagnes.

Pour les fous de train

Les fans de train sont gâtés: en plus des deux lignes de chemins de fer bucoliques qui montent au sommet depuis Vitznau ou Arth-Goldau, exceptionnellement, la célèbre locomotive à vapeur Lok7 datant de 1873 sort de sa retraite au Musée des Transports pour reprendre ses fonctions jusqu’au 16 octobre. Elle gravit les pentes du Rigi pour le plus grand plaisir des visiteurs. Que l’on choisisse un trajet complet ou juste un tronçon, style hop on-hop off, il est impératif de réserver. Le circuit idéal: arriver par Lucerne, prendre le bateau jusqu’à Vitznau, puis le train pour atteindre le sommet. Descente en train vers Arth-Goldau, puis retour via Lucerne en train CFF.