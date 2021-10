La Méditerranée autrement – À l’abordage d’îles méconnues Toutes les îles de la Méditerranée ne sont pas envahies par les touristes. Partons à la découverte de sept destinations où l’on peut encore trouver de la tranquillité. Des îles accessibles en ferry uniquement. Markus Fässler (Travelcontent)

L’île de Formentera, dans les Baléares (Espagne). Unsplash

Procida, Italie: un petit bijou coloré

Unsplash

Si vous regardez le port de Corricella depuis la colline de Terra Murata, vous serez ébahis. Des maisons enchevêtrées multicolores s’étalent jusqu’à la mer. On pourrait croire qu’un géant a renversé des pots de peinture sur cette petite île proche de Naples. Une île beaucoup plus tranquille que ses fameuses voisines Ischia et Capri. Reste à savoir si cela restera ainsi… car en 2022, ce lieu idyllique sera la capitale italienne de la culture. Y aller: en ferry depuis Naples ou Pozzuoli.

Infos: www.italia.it

Salina, Italie: plus qu’une simple plage