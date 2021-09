La Bâtie – Festival de Genève – Voyage intérieur dans le paysage des Eaux-Vives «La troisième vérité» divulguée par Camille Mermet compte parmi les bonnes surprises locales de cette fin d’édition. Contrairement à un «Steve Jobs» que cancérisent ses serviteurs. Katia Berger

Camille Mermet avait déjà promené les Chaux-de-Fonniers, les Neuchâtelois et les Bisontins dans «La troisième vérité» de leur ville. BRIGOU

Dernière salve de propositions en provenance de La Bâtie 2021. Parmi elles, l’expédition sensorielle habilement ficelée par la comédienne Camille Mermet, qui emmène le festivalier, seul, coiffé d’un casque audio, en balade immersive autour de la Comédie. Intitulée «La troisième vérité» à cause de la dimension qu’elle ouvre à la croisée du réel et de la fiction, l’expérience s’est déjà menée dans l’espace public de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Besançon. Elle ne nécessite de la part du participant qu’un minimum de ponctualité, un tantinet de docilité et le consentement à un chouïa de mobilité, mentale aussi bien que physique. Le reste, qui obéit à un balisage des plus stricts, est entièrement pris en charge par la production.

Sur la plage de Frontenex

Le reste, c’est-à-dire le parcours, d’abord, qui zigzague des environs du fier théâtre récemment sorti de terre jusqu’au buste du pasteur Merle d’Aubigné, à la rue de Montchoisy, en passant, entre autres, par le superbe cèdre du Liban planté en 1820 par Jean-Edouard Naville. Les effets sonores en stéréo, aussi, qui plongent dans l’activité révolue d’une ancienne usine Caran d’Ache ou superposent au bitume un décor de bord de mer, ou placent encore sur votre route des Chinois en plein exercice de taï-chi. Surtout, avec conviction autant que douceur, Camille Mermet pilote la désorientation qui gagne peu à peu le promeneur, d’autant plus perdu entre les niveaux de réalité qu’il suit religieusement les instructions de son audioguide. Une fois n’est pas coutume: non seulement on ne lui demandera ni masque ni pass Covid pour l’occasion, mais on ne lui reprochera à aucun moment la confusion dans laquelle il se trouve. Forcément, de même que le gobelet d’eau-vive avalée au départ du périple, elle est la condition première au voyage imaginaire.

Sur son îlot immaculé qui fond à mesure que prolifère son cancer, Steve Jobs se laisse phagocyter par son interprète, le Français Nicolas Maury, et par son monologue signé Alban Lefranc. ALIX BOILLOT

Ceux que fait rêver l’univers plus aseptisé des ordinateurs se dirigeront plutôt vers le Théâtre Saint-Gervais, où se donne jusqu’à dimanche le «Steve Jobs» de Robert Cantarella. Mais attention, quoi que laisse supposer le tas de neige immaculée au cœur de la scénographie, c’est bien dans le corps (nu) du multimilliardaire qu’ils seront quant à eux immergés. Sous l’interface de sa peau recouverte du légendaire pull à col roulé noir, dans les cellules pancréatiques dysfonctionnelles du perfectionniste cancéreux, dans la sueur de l’inventeur fou, dans le subconscient du contrôle freak.

Après avoir notamment «fait le Gilles» (Deleuze), le metteur en scène français confie cette fois à Nicolas Maury le soin de faire le Jobs. L’acteur, promu star depuis son rôle dans la série télévisée «10%», s’en acquitte avec assiduité, dans le style affecté, voire luxuriant qu’on lui connaît. Quant au texte dû à l’écrivain Alban Lefranc, il est à ce point ampoulé qu’il oblitère purement et simplement l’obsessionnel patron d’Apple. Pomme-x.

Sinon, pour clore par un spectacle fleuve cette édition pléthorique du rendez-vous culturel de la rentrée, les amateurs de danse extrême retourneront à la Comédie ces samedi et dimanche, découvrir tout le «Mal» que concentre la Cap-Verdienne Marlene Monteiro Freitas.

