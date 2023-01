Carouge – Voyage gourmand en Italie sur la terrasse de Da Renato Renato Saracino agrandit sa terrasse pour offrir plus de tables à ses clients, friands de ses spécialités italiennes concoctées par son chef Jonathan Van Develde. Alain Giroud

Le patron Saracino Renato et le chef Jonathan Van Develde.



Steeve Iuncker-Gomez

Elle est très belle, la terrasse de Da Renato à Carouge. Et elle est en train de s’agrandir pour recevoir plus de clients . On se sent donc à l’aise pour déguster une pizza Margherita à la pâte levée, très moelleuse, pas vraiment croustillante mais tout à fait agréable, garnie de tomates et de boules de mozzarella fondantes. Mais attaquons la carte classique par cette salade de poulpe, céphalopode coupé en petits cubes en compagnie d’artichauts, de mesclun, de tomate cerise, sans oublier un quartier de citron.

Spaghettisaux vongole. Steeve Iunker-Gomez

On peut aussi jeter son dévolu sur l’assiette d’antipasti maison. En grignotant une focaccia, on déguste de la charcuterie (mortadelle, coppa et chorizo), des aubergines et courgettes grillées et des fromages, burrata et pecorino. Avec un verre de pinot grigio, c’est délicieux. Pas question de faire l’impasse sur les spaghettis aux vongole. Pasta al dente, coquillages frais débarrassés de leur sable, une huile d’olive fruitée, surtout pas de parmesan, une merveille.

Saltimbocca de veau à la romana

La saltimbocca de veau à la romana a aussi belle allure. Tranche de viande surmontée d’une feuille de sauge et de San Daniele. Malheureusement, une petite surcuisson dessèche un peu la préparation. Heureusement, un jus très sapide vient au secours des papilles. Ce plat est garni de courgette, chou-fleur, poivron jaune et brocoli. Mais aussi de frites qui ne méritent pas vraiment le détour.

La panna cotta servie au dessert se veut plus crédible. Elle tremblote dans sa coupelle: «Heureusement!» précise Renato. La gelée se liquéfie en bouche. Un filet de coulis de fruits rouges la décore, en compagnie d’une fraise coupée en deux et de deux grosses myrtilles. Le chef pourrait être un tantinet plus généreux, mais l’essentiel réside tout de même dans ce tremblement prometteur!

Restaurant Da Renato, Rue Jacques-Dalphin 14, 1227 Carouge, tél : 022 345 50 00 ; lun-sam 12h-14h30, 18h-23h, fermé le dim, menus 50 à 100fr, compter 75fr à la carte.

Journaliste aux rubriques Gastronomie & vins et automobile. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.