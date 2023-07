1er jour : 16 septembre : Départ de Genève

Décollage de Genève à 16H10, arrivée à Doha à 23h05* puis changement d’avion (*horaires sous réserve de changements).

2ème jour : 17 septembre : Séoul (arrivée)

Décollage de Doha à 02H10 et arrivée à Séoul à 16h55*. Accueil à l’aéroport par votre guide francophone puis transfert pour la ville de Séoul (env. 1h10 de route) et installation à l’hôtel. Promenade dans le quartier traditionnel d’Insadong, qui comprend une multitude de salons de thé et de petites boutiques de produits artisanaux. Un endroit idéal pour acheter de la céramique ou des souvenirs traditionnels, puis dîner dans un restaurant local. Nuit à Séoul (hôtel 4*).

3ème jour : 18 septembre : Séoul

Après le petit-déjeuner, vous débutez votre journée par la cérémonie de relève de la garde à 10h suivi de la visite du Palais Gyeongbokgung : il s’agit du premier palais du roi de la dynastie Joseon. On y trouve à l’intérieur le musée national des palais, qui relate l’histoire de la dynastie ainsi que le musée folklorique national. Déjeuner dans un restaurant local, puis visite du musée national de Corée, le plus grand musée du pays, qui expose des biens coréens précieux contant l’histoire fascinante du pays, des temps anciens à l’ère moderne.



Promenade au coeur du quartier de Dongdaemun avec son marché traditionnel et visite du DDP (« Dongdaemun Design Plaza »), chef d’œuvre architectural créé par la fameuse Zaha Hadid et endroit

« trendy » de la capitale.

Dîner dans un restaurant local et nuit à Séoul (hôtel 4*).

4ème jour : 19 septembre : Séoul - Andong

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ pour Andong (env. 3h de route). Déjeuner dans un restaurant local et visite de l’école confucéenne Byeongsan Seowon, fondée par des savants confucianistes coréens en hommage à Yu Seong-Ryong (1542-1607), célèbre érudit qui jouissait d’une très haute réputation pour sa vertu et ses savoirs.



Vous visitez ensuite le village Hahoe, que l’on peut traduire par « village enveloppé d’eau ». Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, il est l’un des plus importants villages traditionnels de Corée. Il a appartenu pendant 600 ans (aujourd’hui encore) au clan Ryo de Pungsan. Initiez-vous à la calligraphie coréenne et écrivez votre prénom en alphabet simplifié coréen (hangul).



Découvrez ensuite le musée du masque de Hahoe, qui renferme une remarquable collection de masques traditionnels coréens. Dîner dans un restaurant local et nuit à Andong (hôtel 3*).

5ème jour : 20 septembre : Andong - Haeinsa – Daegu

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour le temple Haeinsa (env. 2h de route). Déjeuner dans un restaurant local, puis visite du temple, le plus célèbre de Corée et inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il a été construit en 802 durant la période Shilla et comprend la bibliothèque "Tripitaka Koreana" où est conservée depuis 1236 une collection complète de 80’000 plaques de bois servant à imprimer les manuscrits bouddhiques. Départ pour Daegu (env. 1h de route).



Visite du musée de la médecine orientale & marché des plantes médicinales, spécialisé dans les pratiques médicales de l’ère Joseon. S’y trouve notamment le fameux ginseng coréen, connu pour stimuler le système immunitaire. Dîner dans un restaurant local et nuit à Daegu (hôtel 4*).

6ème jour : 21 septembre : Daegu - Gyeongju

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour Gyeongju (env. 1h de route), inscrite au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Visite du temple Bulguksa, relique représentative de Gyeongju désigné comme bien culturel mondial par l’UNESCO. La beauté du temple et la touche artistique des reliques en pierre sont connues dans le monde entier. Déjeuner dans un restaurant local et visite du musée national de Gyeongju, qui présente la riche histoire de l'ancienne capitale ainsi que les nombreux artéfacts retrouvés dans les tombes royales.



Visite du Parc des Tumuli, avec ses nombreuses tombes des rois et de la noblesse de la dynastie Silla en forme de petites collines. A proximité se trouve l’observatoire de Cheomseongdae, le plus ancien observatoire astronomique existant en Asie. Il était utilisé pour observer les étoiles afin de prévoir la météo.



Visite de l’Etang d'Anapji & Palais Donggung, au coucher du soleil ou en début de soirée : les sites du palais anciennement utilisés par le prince héritier sont illuminés et offrent un spectacle retentissant. Dîner dans un restaurant local et nuit à Gyeongju (hôtel 3*).

7ème jour : 22 septembre : Gyeongju – Busan

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour Busan (env. 1h30 de route), ville côtière et deuxième ville la plus peuplée de Corée. Arrêt au temple Tongdosa, célèbre pour ne pas abriter de statues bouddhistes dans le temple car les vrais sanctuaires du Bouddha sont préservés ici. Visite du marché Jagalchi, le plus gros marché de poissons et fruits de mer de Corée, idéal pour déguster du poisson grillé au cœur du marché ! Déjeuner dans un restaurant local (au sein du marché) puis continuation au marché de poissons avoisinant Gukje.



Visite du village culturel de Gamcheon, situé au pied d’une montagne au surnom de ‘Machu Pichu de Busan’ pour ses maisons colorées et nivelées, puis du cimetière & mémorial des Nations Unies, seul endroit fondé pour commémorer les soldats de l'ONU qui ont perdu la vie durant la guerre de Corée. Dîner dans un restaurant local et nuit à Busan (hôtel 4*).

8ème jour : 23 septembre : Busan

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis visite du temple Haedong Yonggungsa : l’un des rares temples situés en bord de mer, la plupart étant dans les montagnes. Ce temple a été construit en 1376 pendant la dynastie Goryeo. Déjeuner dans un restaurant local et après-midi libre pour vous reposer ou explorer les environs de votre hôtel (plage Haeundae & Apec House, aquarium Sealife, SPA coréen Centum City, etc.). Dîner barbecue coréen dans un restaurant local et nuit à Busan (hôtel 4*).

9ème jour : 24 septembre : Busan - Boseong - Suncheon

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ matinal pour Boseong (env. 3h20 de route), célèbre pour abriter la plus grande plantation de thé du pays : 40% du thé coréen y est produit. Déjeuner dans un restaurant local et visite de la plantation de thé Daehan Dawon, qui se spécialise en thé vert originaire des vallées montagneuses coréennes. La plantation existe depuis la colonisation japonaise et sa longue histoire en fait la plus réputée du pays. Une magnifique vue panoramique sur la mer vous attend au sommet. L'odeur omniprésente du thé vert saura ravir vos sens.



Départ pour Suncheon (env. 1h de route), une merveille de beauté naturelle reconnue pour ses valeurs écologiques et ses paysages préservés.

Promenade au cœur de la baie de Suncheon, avec ses champs de roseaux à perte de vue. Parmi les zones humides du monde, la baie de Suncheon est réputée pour attirer le plus grand nombre d'oiseaux rares. Dîner dans un restaurant local et nuit à Suncheon (hôtel 4*).

10ème jour : 25 septembre : Suncheon - Hwaeomsa – Damyang - Gwangju

Petit-déjeuner à l’hôtel et visite du village Naganeupseong, qui a conservé sa forteresse d’antan et ses trois quartiers : parmi les sites importants du village figurent neuf maisons classées au patrimoine national et de nombreuses demeures aux toits de paille. Départ pour le parc national de Jirisan (env. 45min de route), puis déjeuner dans un restaurant local.



Visite du temple Hwaeomsa, l'un des 10 temples les plus célèbres de Corée. Son origine remonte à la période Silla et il fut définitivement construit durant le règne du roi Jinheung (544). Départ pour Damyang (env. 1h de route) et promenade dans la forêt de bambous de Damyang, plus connue sous le nom de Juknokwon. Elle se trouve à proximité du musée du bambou. Départ pour Gwangju (env. 30min de route). Dîner dans un restaurant local et nuit à Gwangju (hôtel 3*).

11ème jour : 26 septembre : Gwangju - Jeonju

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis visite du UN Memorial Park & Cemetery, devenu le symbole de la liberté et de la démocratie en Corée du Sud. Il fut construit pour honorer le soulèvement étudiant et syndical de Gwangju contre la dictature au pouvoir en mai 1980. Départ pour Jeonju (env. 1h30 de route). Déjeuner dans un restaurant local et visite du temple Tapsa Maisan, entouré par 80 pagodes de pierres dont certaines mesurent 9m. de haut. Elles furent érigées par un ermite qui consacra sa vie à bâtir ces pagodes.



Visite du village hanok de Jeonju, où les maisons traditionnelles coréennes sont magnifiquement exposées (plus de 700 dans le village) et du sanctuaire Gyeonggijeon, qui conserve précieusement le portrait du roi Taejo (1335-1408), le fondateur de la dynastie Joseon (1392-1910). S’y trouve également la cathédrale Jeondong, construite en l'honneur des martyrs catholiques romains de la dynastie Joseon. Ici, vous participez à un atelier pour créer votre propre sceau, cet objet de grande importance culturelle et sociale en Corée.



Dîner dans un restaurant local et nuit à Jeonju (hôtel 4*).

12ème jour : 27 septembre : Jeonju - Suwon – Séoul

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour Suwon (env. 2h de route). Visite du palais Hwaseong Haeggung, palais temporaire où le roi et la famille royale se sont retirés pendant une guerre.



Déjeuner dans un restaurant local, puis visite de la forteresse de Hwaseong, dernière forteresse encore debout en Corée et inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ses murs sont restés intacts malgré les 200 ans qui se sont écoulés.



Départ pour Séoul (env. 1h de route). Visite du temple Bongeunsa, qui abrite 3 479 écritures bouddhistes de 13 types, dont les œuvres de Kim Jeong-hee. Le temple se situe juste en face du centre-commercial COEX, connu notamment pour son impressionnante librairie Starfield.



Dîner dans un restaurant local et nuit à Séoul (hôtel 4*).

13ème jour : 28 septembre : Séoul – DMZ – Séoul

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ matinal pour la « DMZ » - zone démilitarisée (env. 1h15 de route), trace tangible de la guerre de Corée qui déchira le pays entre 1950 et 1953 : une fracture de 250 km entre deux mondes, le Nord et le Sud.



Vous suivez l’itinéraire suivant : Parc Imjingak → 3ème tunnel d’infiltration → Musée de la DMZ → Observatoire Dora → Dorasan Station (transport collectif). Déjeuner dans un restaurant local et retour à Séoul. Temps libre dans le quartier animé de Myeongdong, idéal pour faire vos derniers achats de souvenirs ou profiter de la ferveur de la capitale illuminée.



Dîner dans un restaurant local avant d’assister à l'un des spectacles les plus populaires de Corée : le Nanta Show. Il raconte l'histoire de quatre chefs qui doivent préparer un banquet de mariage en une heure seulement. L'intrigue est décrite à travers différents genres de spectacles, notamment les percussions qui utilisent des ustensiles de cuisine pour produire des rythmes basés sur les rythmes traditionnels du samulnori (quatuor de percussion traditionnel coréen). L'ensemble du spectacle ne comporte aucun dialogue parlé, mais beaucoup de comédie et de romance. Nuit à Séoul (hôtel 4*).

14ème jour : 29 septembre : Seoul (départ)

Petit déjeuner à l’hôtel, puis découverte du quartier de Ikseon-dong qui se distingue par son ambiance, entre modernité et tradition. Ses ruelles sinueuses et étroites abritent de nombreux établissements avec des intérieurs ayant chacun leur propre singularité. C'est d'ailleurs pour cette raison que ces ruelles sont connues pour leur caractère photogénique. Puis, promenade dans le village hanok de Bukchon, où résidaient autrefois des aristocrates, au cours de la dynastie Joseon. Aujourd’hui plus de 900 hanoks (maisons traditionnelles coréennes) y sont conservées.



Déjeuner dans un restaurant local et temps libre avant le transfert à l’aéroport en compagnie de votre guide francophone pour prendre le vol de retour (vos chambres seront disponibles jusqu’au transfert).