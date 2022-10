Une herbette, une recette 8/8 – Voyage en terre libanaise Tout l’été, portrait d’une herbe aromatique, avec le petit plat qui va bien avec. Aujourd’hui: le persil. Judith Marchal

Getty Images/iStockphoto

L’herbette: Qu’il soit plat ou frisé, le persil nous séduit par l’éclat de son vert brillant. Notre petite herbe se cultive dans le monde entier depuis des millénaires. Les Grecs la tenaient en haute estime durant l’Antiquité et s’en couronnaient le front à diverses occasions. Ils la pensaient alors apte à stimuler la bonne humeur et l’appétit. Cependant, elle peut facilement se confondre avec la petite ciguë, une plante particulièrement toxique, célèbre pour avoir servi à mettre fin aux jours de Socrate.

Mais qu’on se rassure: le persil est bien plus aimable que son double maléfique. Il possède de multiples vertus médicinales grâce aux vitamines et minéraux qu’il contient. Une cuillère de persil haché tous les matins et cela nous donnerait l’apport nécessaire en calcium, en fer, ainsi qu’en vitamines A et C. En infusion, la plante sera idéale pour faire baisser la fièvre et faciliter la digestion. Elle prévient également l’ostéoporose, soulage les troubles de la ménopause et camoufle les mauvaises odeurs. Indépendamment de tous ces pouvoirs, le persil se mêle à merveille à toutes sortes de menus.

La recette: C’est le taboulé libanais. Pour 4 personnes, trempez une demi-tasse de boulgour dans de l’eau et laissez-le gonfler pendant environ dix minutes. Hachez finement deux bottes de persil plat et une petite botte de menthe fraîche. Émincez ensuite quatre oignons verts et coupez trois tomates en tout petits dés. Lorsque le boulgour ne croque plus, sortez-le de l’eau. Mélangez alors tous les ingrédients en y ajoutant un citron pressé et trois cuillères à soupe d’huile d’olive. En dernier lieu, assaisonnez le taboulé selon votre goût avec du sel, du poivre et autres épices de votre choix. Placez-le au réfrigérateur durant vingt minutes et servez-le, selon la tradition proche-orientale, entouré de quelques feuilles de salade.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.