Récit voyage | Du 5 au 11 novembre 2021 – Voyage au pays de

la démesure !

Dubaï - Abu Dhabi Expo Universelle 2020 – Voyage organisé par Destinations.ch

Dubaï - Abu Dhabi DR

Ils sont 22 lecteurs de la Tribune de Genève et 24 heures à avoir choisi de vivre un passionnant voyage au pays des mille et une nuits et découvrir l’Expo universelle 2020. Chaque jour a été une fête pour ces voyageurs qui découvraient avec ravissement un monde étranger incroyable.



Dès notre arrivée à l’aéroport de Dubaï, après un vol de 6 heures en Boeing 777 de la compagnie Emirates, nous sommes impressionnés par le gigantisme qui nous accueille. C’est après une heure de transfert que nous rejoignons l’hôtel Hilton Garden Inn, Mall of the Emirates pour une courte nuit.

1er jour : le voyage débute par une visite en car à la découverte de Dubaï, une mégalopole de 1’210’438 habitants sur une superficie de 3’900 km. De magnifiques mosquées et des tours se succèdent sur notre chemin. À Dubaï, tout est propre, tout est neuf. Il faut dire que le pays, les Emirats Arabes Unis, est un état fédéral très récent, créé seulement en 1971, très riche, car c’est une plate-forme commerciale très importante. Jusqu’aux années 80-90, Dubaï n’était rien qu’une minuscule destination portuaire pour bédouins et pêcheurs de perles. C’est grâce à la vision futuriste du cheikh Zayed que cette éclosion rapide a été possible.



Pendant la matinée, nous avons pu admirer l’île de Palm, une île artificielle en forme de palmier d’où jaillit l’hôtel Atlantis, un des hôtels les plus modernes et les plus chers du monde touristique. Le trajet en monorail sur cette île paradisiaque a été l’occasion pour nous de faire de somptueuses photos.



Puis découverte du souk Madinat, un souk de luxe où certaines d'entre nous se laissent tenter par des achats compulsifs de robes ou autres voiles et foulards. Enfin, visite du Mall Dubaï où a été érigé le Burj Khalifa, une tour de 828 mètres de haut dont le 125° étage offre une vue prodigieuse à 360° sur la ville et ses centaines de gratte ciels. Le Mall est un centre commercial où toutes les enseignes de luxe ont pignon sur allée.



Après un repas copieux dans un des nombreux restaurants où l’on consomme des mezzés libanais, nous faisons la visite du Frame, dernière attraction de Dubaï. C’est un projet architectural imaginé et conçu par Fernando Donis, d’une hauteur de 150 mètres. La Frame est dotée d’un verre transparent, reliant les deux tours verticales pour créer la forme d’un cadre.



Au retour à l’hôtel, les curieux peuvent apercevoir la piste de ski intérieure (température oblige) construite dans le Mall Emirates où les plus fortunés dévalent une piste de 400 mètres damée en neige artificielle. Spectacle irréel mais vrai !



Le repas du soir est libre mais une partie du groupe à préféré une longue nuit réparatrice pour tenter de récupérer les 3 heures de décalage horaire avec la Suisse.

2e jour : notre guide, Mohammed, très sympathique et très professionnel, est là dès 9 heures pour nous présenter le programme de la journée. Visite tout d’abord du quartier de Bastakiya avec ses anciennes maisons à tours à vent qui servaient à les climatiser. Un joli musée est consacré à l’ancienne vie de Dubaï, la vie avant 1980. Après la traversée en abra (bateau-taxi) de la creek, sorte d’embouchure pour un canal artificiel où se mettent à quai les bateaux qui font la liaison avec l’Iran tout proche (5 heures de bateau), nous atteignons le souk de l’or et celui des épices. L’or ruisselle sur les vitrines tandis que les senteurs des épices montent au cerveau. Plus loin, la mosquée de Jumeirah, construite dans la tradition fatimide, sera l’occasion pour Mohammed de nous parler de l’islam et de ses traditions.



Le soir, le dîner se passe à bord d’un bateau restaurant, au cours d’une mini croisière dans la Marina de Dubaï bordée de gratte ciels illuminés ; des travaux gigantesques ont permis de creuser le sol et d’ériger ces majestueux gratte ciels servant de bureaux ou de logements aux expatriés occidentaux venus chercher fortune ici.

3e jour : nous quittons le confort de Dubaï pour celui d’Abu Dhabi, la capitale des Émirats Arabes Unis. 140 km sur une autoroute rectiligne et voici qu’apparaissent palmiers et autres arbustes. C’est par la visite de l’hôpital des faucons que nous commençons notre journée à Abu Dhabi. Après nous être rapprochés de ces rapaces, nous partons à la découverte de la mosquée de Sheikh Zayed, une des plus belles du monde arabe. Nous, les dames, devons porter un foulard couvrant les cheveux, mais les messieurs sont laissés libres de leur choix de vêtements.



Puis passage devant l’Emirates Palace, l’un des hôtels les plus luxueux du monde, pour atteindre le musée du Louvre, conçu par l’architecte Jean Nouvel, lauréat du prix Pritzker : un écrin bâti sur la mer, destination culturelle haut de gamme, une référence en matière d’art et d’histoire de l’art, de culture et d’éducation. La coupole de 180 mètres de diamètre coiffe le musée d’une résille constituée de plusieurs couches de dentelle aux motifs géométriques, qui laisse passer quelques rais de lumière et surtout une ombre bienfaisante en ce pays de soleil éclatant.

4e jour : après un repos de nuit bien mérité, le groupe se sépare. Certains vont faire un survol en hélicoptère, d’autres vont se promener ou faire du shopping.



A 14h.30, départ en direction du désert à bord de 4 range rover. Le spectacle qui s’offre à nos yeux ébahis est magnifique. D’immenses étendues de sable avec des dunes ondulantes, quelques herbages et enfin un campement de bédouins où sont garées des jeeps de l’ère de la colonisation britannique. Des jeeps qui seront utilisées pour rencontrer un dresseur de faucon et une mini caravane de chameaux (en réalité des dromadaires) à touristes. Sous une grande tente, on nous propose un délicieux repas, à déguster : du lait de chamelle (légèrement salé) et du dromadaire… Danseurs et joueurs de tambours et tambourins ont accompagné le repas.



Les deux derniers jours sont consacrés à la visite de l’Expo Universelle 2022. Première exposition organisée au Moyen-Orient. 191 pays en un seul endroit ! Deux jours n’ont pas suffi pour tout visiter, mais c’est bien évidemment le Pavillon suisse qui nous attirait en premier. L’extérieur rouge et blanc avec la belle croix suisse est une struture cubique. A l’intérieur, les visiteurs peuvent déambuler au milieu d’un paysage de montagne caché en partie par un épais brouillard… Dommage !

Dernier soir : dîner d’adieu dans un restaurant local situé autour de la Fontaine de Dubaï, spectacle aquatique d’une grande beauté.

Dubaï la magnifique, Dubaï la démesure, Dubaï faut la voir une fois dans sa vie…..

Michèle Paoli

