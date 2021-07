Sensibilisation au tri – Voyage au cœur des déchets verts Une fois abandonnés dans la benne, que deviennent nos déchets de cuisine? Reportage des camions de la Voirie d’Onex jusqu’à l’usine de Châtillon. Sophie Simon

Une fois déposé dans le container, que va devenir notre sac de déchets organiques? MAGALI GIRARDIN

Rien ne s’est passé comme je l’imaginais. Pour ma première tournée de levée des ordures, je m’étais équipée: chaussures de marche, jean increvable, et surtout mon petit sac compostable nouvelle génération à la main. Rempli de pivoines fanées, de peur que de réels déchets de cuisine ne me valent coulures, odeurs et moucherons, par ce mercredi quasi caniculaire. Alors que le Canton vient de dévoiler son nouveau plan gestion des déchets, qui introduit notamment le tri obligatoire sous peine d’amende, nous sommes allés découvrir comment ceux qui proviennent de nos cuisines sont revalorisés actuellement, avant que la future usine Pôle bio prenne le relais.