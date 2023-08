Série «Prochain arrêt» (2/5) – Voyage au bout de la nuit dans le Noctambus Desservant Onex, Bernex et Cartigny, la ligne «NJ» ramène chez eux des dizaines de jeunes de la campagne venus faire la fête en ville le week-end. Théo Allegrezza

Le Noctambus «NJ» au départ de Rive, dimanche 16 juillet à 3h15. PIERRE ALBOUY

«Tu sais où c’est Chancy, frère? Même en bus, tu n’y vas pas!» Rond-point de Rive, 3 heures du matin, par une nuit d’été. Une fille et deux garçons se marrent sous l’abribus. Alors que le moteur du Noctambus se met à ronronner, la fille claque la bise à ses potes et monte se caler à l’arrière. Elle s’appelle Noémie, elle a 17 ans et le «Noctan» de 3 h 15, elle connaît bien.