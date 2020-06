Dès Fr. 2990.– | Du 9 au 16 août 2020 – Voyage à bord des trains mythiques de Suisse Et si vous profitiez de cet été pour (re)découvrir la Suisse ?

Nous vous proposons un voyage au fil des plus beaux paysages des Alpes suisses en vous déplaçant au rythme agréable de trains panoramiques.

Au programme notamment, le trajet du Bernina Express entre Tirano et St Moritz et le trajet du Glacier Express entre St Moritz et Zermatt.

Mais ce n’est pas tout, nous vous proposons également de parcourir en train : les charmes de la vallée du Centovalli en empruntant le train bleu historique reliant Domodossola à Locarno ; les vues sensationnelles sur les 4000 mètres valaisans, dont le mythique Cervin grâce au chemin de fer du Gornergrat.

Nous vous proposons des étapes de 3 nuits à Lugano et à St Moritz pour prendre le temps d’apprécier le charme de ces régions, de contempler les paysages grandioses, de vous rendre dans les villages typiques et profiter de leur terroir.

Un voyage au rythme du train, entre Tessin, Grisons et Valais.

Programme Afficher plus Jour 1 : dimanche 9 août 2020

Genève – Lausanne – Lugano

Lugano : excursions

Lugano

Lugano - Tirano - Pontresina - Saint Moritz

Saint Moritz : excursions dans les Grisons

Saint Moritz : excursions dans les Grisons

Saint Moritz - Coire - Zermatt (Glacier Express)

Zermatt – Train du Gornergrat – Viège – Lausanne – Genève Voir le programme complet

Prix par personne

Circuit au départ de Genève (2e classe): CHF 2'990.-

Supplément chambre individuelle: CHF 790.-

Réduction circuit au départ de Lausanne (2e classe): - CHF 45.-

Supplément 1ère classe ou réduction ½ tarif / AG: nous consulter

Sur la base d’un groupe de 12 à 20 participants.

Détail des prestations Afficher plus Ce prix comprend: Les déplacements en train de ligne (2e classe) sur les trajets :

– Genève / Lausanne

– Domodossola, Locarno

– Lugano, Pontresina

– St Moritz, Zermatt

– Genève/Lausanne

– Genève / Lausanne – Domodossola, Locarno – Lugano, Pontresina – St Moritz, Zermatt – Genève/Lausanne L’hébergement en hôtel 3* ou 4*, idéalement situés, en base chambre double standard.

Les déplacements en train touristique en 2nde classe, pour les trajets :

– Train Cento Valli : Domodossola - Locarno

– Train Bernina Express : Lugano

– Tirano - Pontresina

– Train Glacier Express : St Moritz - Zermatt

– Train du Gornergrat A/R

– Train Cento Valli : Domodossola - Locarno – Train Bernina Express : Lugano – Tirano - Pontresina – Train Glacier Express : St Moritz - Zermatt – Train du Gornergrat A/R L’accompagnement par des guides locaux francophones pour les visites de Lugano et des Grisons

Les excursions et tickets d’entrée des activités mentionnées au programme et éventuels déplacements pour s’y rendre.

GLes repas mentionnés au programmeCertains repas sont proposés en groupe et d’autres sont volontairement laissés

libres pour vous laisser le loisir de choisir vos restaurants.

libres pour vous laisser le loisir de choisir vos restaurants. Une documentation de voyage

La TVA et les taxes de séjour Ce prix ne comprend pas: Le trajet entre votre domicile et Genève / Lausanne

Les déplacements entre les gares et vos hôtels

(hôtels à proximité des gares, 10 min à pied max.)

(hôtels à proximité des gares, 10 min à pied max.) Les repas non mentionnés

Les dépenses personnelles et les éventuels pourboires aux guides

L’assurance rapatriement / annulation (obligatoire)

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter:

Michèle Paoli

Téléphone: 079 435 12 35

E-mail: michele.paoli@tamedia.ch