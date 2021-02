Lettre du jour – Vous vous trompez de cible! Opinion Christian Lanza

Aglae Tardin, gauche, médecin cantonale, et Nathalie Vernaz-Hegi, droite, pharmacienne cantonale, s'expriment sur les problèmes d’approvisionnement de vaccins contre le COVID-19 et la fermeture de trois centres de vaccination, lors du 35e point de presse sanitaire COVID-19, ce vendredi 29 janvier 2021 à Genève. KEYSTONE

Genève, 30 janvier

J’ai pris connaissance avec consternation des propos de la pharmacienne cantonale, Madame Nathalie Vernaz-Hegi, dans un article concernant l’accès au vaccin contre la Covid-19 dans la «Tribune» du samedi 30 janvier. En effet, elle et Madame Aglaé Tardin, médecin cantonale, nos responsables sanitaires, fustigent l’indécence de certaines personnes de moins de 75 ans souffrant de pathologies graves qui ont osé chercher à se protéger le plus vite possible. J’ai toujours pensé – était-ce à tort? – que la déontologie médicale consistait à devoir tout mettre en œuvre pour protéger les personnes les plus vulnérables, et surtout ne pas les accabler parce qu’elles cherchent simplement à survivre.

Vous vous trompez gravement de cible, Mesdames! Ne pensez-vous pas qu’il faille plutôt se scandaliser des calculs de l’industrie pharmaceutique visant la surenchère en induisant le retard de production? Ou encore de l’impéritie de notre gouvernement central et de ses nombreuses commissions sanitaires ou éthiques laissant le soin aux cantons de décider qui doit profiter de la priorité, les grands malades à Neuchâtel et les plus âgés à Genève par exemple, créant ainsi la confusion? Ne devrait-on pas laisser les médecins de famille décider qui d’un cancéreux diabétique de 74 ans et d’un homme vigoureux et sportif de 76 doit être protégé en premier?

Personnellement, j’ai largement plus de 70 ans, je souffre de trois des maladies de la liste de dangerosité face au virus, je me suis inscrit il y a un mois sur internet, mon médecin m’a signé un certificat de priorité sur le formulaire ad hoc prévu par l’État, j’ai appelé trente fois la ligne verte sans jamais obtenir un interlocuteur, même en laissant sonner plus de dix minutes, et j’estime mériter davantage la compassion que l’opprobre des autorités sanitaires de mon canton!