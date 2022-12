Qatar 2022 – Vous voulez rejouer le Mondial? FutGoal est là pour ça! C’est un jeu de plateau, qui permet de jouer les matches avec vos sélections préférées. Prenant! Daniel Visentini

C’est le projet d’une vie. Markus Veith (56 ans) est un dingue de jeu et depuis tout petit, il pestait de ne pouvoir trouver un jeu de plateau capable de faire vivre un match de foot. Il y avait bien le Tipp-Kick ou Subbuteo, mais il fallait une part d’adresse. Ni une, ni deux: il a développé lui-même FutGoal. Un dé, des coefficients en fonction de la force du joueur, un ballon qui circule au gré des duels avec l’adversaire, des buts marqués ou encaissés: on y a joué, c’est prenant. De quoi rejouer le Mondial!

Le jeu FutGoal, pour rejouer le Mondial à l’envi. Ldd

«Les premières esquisses étaient faites autour du thème du Monopoly, explique Markus Veith. Tu achetais un club. Mais ce n’était pas du foot, cela ne me plaisait pas. Alors j’ai repensé le tout. Et après quelques années de gestation, de peur de voir mon idée m’être volée si je la présentais, cela a donné FutGoal.»

Markus Veith, en démonstration, arbitre les rencontres qui ont un franc succès, tous âges confondus. Ldd

Cela fait un an que la version finale a vu le jour. Et c’est une réussite. Il y a plusieurs niveaux de complexité prévus pour que tout le monde y trouve son compte, les joueurs sont symbolisés sur le terrain par onze pastilles placées sur le terrain, sans oublier les remplaçant. Ils portent les couleurs de l’équipe nationale de son choix (plusieurs possibilités à disposition), l’idée est même de décliner tout ça au niveau des clubs, ou sur le plan du foot féminin, pour des parties endiablées. Avec un tableau d’affichage du score en prime.

Tout est très bien expliqué sur le site FutGoal.com avec la possibilité de télécharger le chronomètre officiel sur son téléphone portable (avec les bruits du public!) pour vivre l’expérience et la tension d’un match. On choisit où l’on place ses meilleurs joueurs (ceux qui ont le meilleur coefficient, stratégie) sans que l’adversaire ne le sache, dans le but de gagner les duels importants. Le dé détermine certaines actions (cartons jaunes etc.). Il y a des cartes aussi, tirées, qui influencent l’issue du match.

Selon ce que dit le dé, il y a des bonnes ou des mauvaises surprises, via des cartes à tirer… Ldd

L’affaire est en plein développement. «Quelque part, c’est grâce au Covid que j’ai eu plus de temps pour finaliser le projet, lance Markus. J’ai payé une licence à la FIFA, dont le label sera sur les jeux dès l’été prochain. Je suis en contact avec la Fédération Française de Football, qui est intéressée dans l’optique éventuellement de pouvoir coller sur les jetons-joueurs les photos des vrais footballeurs. Idem avec Chelsea et d’autres clubs aussi. On peut imaginer un travail sur mesure dans chaque cas.»

En l’état, les pastilles ornées des couleurs des équipes nationales, ou pas, fonctionnent déjà très bien. Et au détour des tests grandeur nature effectués dans des écoles ou des centres commerciaux, tout le monde adore.

Vous êtes intéressé? Il suffit d’aller sur le site FutGoal.com où tout est précisé et où il est possible d’acheter le jeu. Au prix ces jours de 60 francs au lieu de 90 et avec deux sets de jetons d’équipes nationales offerts. Vous voulez voir le jeu en vrai? Jeudi 22 et vendredi 23, une démonstration a lieu à Ochsner Sports, dans les rues Basses, à Genève.

Daniel Visentini est journaliste pour le Sport Center depuis 2018. Il a été durant sept ans le chef de la rubrique Sports de la Tribune de Genève. Il suit de près l'actualité du football, notamment celle du Servette FC et de l'équipe de Suisse. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.