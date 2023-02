33 localités en comparaison – Vous voulez de la neige à coup sûr? Voici où la trouver! Notre grande vue d'ensemble montre combien de jours de neige différents lieux suisses ont perdu au cours des trente dernières années. Patrick Vögeli Marc Brupbacher

La neige est importante pour le tourisme et la gestion de l'eau, mais elle suscite aussi des émotions. Une Suisse sans neige? Inimaginable. Or, ce scénario se réalisera probablement plus rapidement que nous ne le souhaiterions. De longues séries de mesures montrent qu'au cours des trente dernières années, il y a eu en Suisse jusqu'à 64% de jours de neige en moins par saison, selon l'endroit et la situation, qu'entre 1963 et 1992. «Cette évolution est préoccupante», déclare le climatologue Christoph Marty de l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF), d'où proviennent les données. «Les enregistrements historiques des 500 dernières années montrent qu'il n'y a jamais eu sur le Plateau suisse une couverture neigeuse aussi faible qu'au cours des dernières décennies», poursuit Christoph Marty.