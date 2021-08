Attentats de 2015 à Paris – «Vous savez, les victimes vivent très mal l’approche du procès» Avocate de 40 survivants ou parents de victimes, Samia Maktouf raconte l’attente du procès qui s’ouvre dans dix jours et les angoisses qu’il suscite. Alain Rebetez Paris

La terrasse du Carillon avait été l’une des cibles des terroristes. Pour de nombreux témoins et victimes, les blessures sont toujours vives. Jerome Delay/AP/Keystone

Les attentats du 13 novembre 2015 avaient fait 131 morts entre le Stade de France, le Bataclan et les terrasses. Le procès de ces événements s’ouvre le 8 septembre: 14 accusés, 300 avocats, 1800 parties civiles et huit mois d’audience dans une salle spécialement construite. Me Samia Maktouf, habituée des procès terroristes, décrit l’ambiance et les tensions.

Vous représentez une quarantaine de victimes ou ayants droit, comment vont vos clients? Les victimes ne vont pas bien du tout. Bien sûr, l’approche du procès joue un rôle, car cela ravive la douleur, mais je pense par exemple à Omar, qui était au Stade de France: depuis bientôt six ans qu’il a été blessé par le gilet explosif d’un des terroristes, il en a pratiquement passé cinq à l’hôpital. Actuellement d’ailleurs, il y est à nouveau. Plusieurs de mes clients sont extrêmement touchés, physiquement, psychiquement, et financièrement aussi.