Chronique économique - Vous reprendrez bien un peu d’inflation?

L’inflation est un drôle d’animal. À faible dose, elle a tous les mérites: elle anesthésie l’épargnant, stimule la consommation et réduit sans douleur la dette publique – raisons pour lesquelles, d’ailleurs, les banques centrales en ont fait leur objectif commun. À forte dose en revanche, elle détruit les économies et mine les monnaies, et ces mêmes banques centrales la fuient comme la peste en relevant massivement au besoin leurs taux d’intérêt, au risque de couler la conjoncture et de propager le chômage.

Il importe donc plus que jamais de déterminer si la hausse subite et marquée des indices de prix aux États-Unis (+5,4% en un an à fin juin) et dans une moindre mesure pour l’ensemble de l’OCDE (+3,8% à fin mai) signale le début d’une période d’inflation prolongée ou s’il s’agit tout au plus d’un accès de fièvre, assez compréhensible en plein redémarrage de l’économie après le blocage provoqué par la pandémie.

Le genre de hausse qui caractérise une «vraie» inflation est une hausse générale et persistante du niveau de l’ensemble des prix. Or, la présente poussée n’affecte que certaines catégories de biens et services, énergie en tête. Nous ne sommes donc apparemment pas en présence d’une véritable inflation mais de déséquilibres partiels entre offre et demande, qui vont et viennent d’un secteur à l’autre au gré des goulots d’étranglement qui se forment ici et là, sans dégénérer pour l’instant en cette redoutée «hausse générale et durable» des prix.

N’empêche que les confinements prolongés ont donné à beaucoup de monde l’occasion de remettre en cause certaines habitudes de consommation et de considérer le travail sous un nouvel angle. Même s’il n’est pas destiné à durer dans les mêmes proportions, le télétravail, par exemple, pourrait bien devenir une sorte de nouvelle normalité et s’accompagner de quelques conséquences pour les coûts. Et si les prix de l’immobilier se sont envolés, ce n’est peut-être pas seulement parce que les taux d’intérêt sont tombés bien bas, mais aussi parce que l’envie de se loger dans des espaces plus grands, ou d’en changer tout court, a créé comme un appel d’air qui ne va pas pour autant s’éterniser.

Pour l’heure, observent les économistes, les anticipations en matière d’inflation n’ont pas augmenté autant que l’inflation elle-même. Cette habitude de stabilité, forgée par une longue période d’absence quasi complète de hausse des prix, offre aux banques centrales une certaine latitude dans la conduite de leur politique en leur permettant de s’accommoder du pic actuel de renchérissement. Ni la Réserve fédérale ni la BCE n’ont sourcillé devant les derniers indices; la seconde a même relâché la bride en s’annonçant prête à s’écarter légèrement par le haut de son objectif, jusqu’ici limite, de 2% d’inflation. Ce n’est pas une garantie, mais cela rassure.

