Après le vote sur l’AVS – «Vous nous volez nos rentes!» À Berne, ce lundi, plusieurs centaines de femmes ont réagi à l’élévation de l’âge de la retraite. Témoignages. Joel Espi - Berne

Cette Alémanique portait fièrement un panneau écrit en français, lundi à la manifestation bernoise qui entendait dénoncer le résultat des urnes de dimanche. KEYSTONE

«Nous sommes là, nous sommes bruyantes, parce que vous nous volez nos rentes!» Sur la place de la Gare à Berne, ce lundi, plusieurs centaines de femmes ont crié leur colère au lendemain du verdict des urnes de dimanche sur la réforme de l’AVS. Un texte qui obligera les femmes à travailler et cotiser un an de plus, pour partir à la retraite à 65 ans, comme les hommes.