Dans le viseur des talibans – «Vous ne pouvez pas imaginer

ce que vivent les femmes afghanes» Ancienne journaliste ayant obtenu l’asile en Suisse, Tooba raconte la violence des talibans et son combat pour faire sortir sa famille coincée à Kaboul. Gregory Wicky

Tooba dans le petit appartement d’Écublens où elle vit depuis deux ans. Odile Meylan

«Je regarde les infos sans arrêt pour voir ce qui se passe à Kaboul. Ma mère est menacée d’une fatwa, j’ai peur chaque fois que mon téléphone sonne. Je me sens tellement impuissante…» Dans le salon de son petit appartement d’Écublens, Tooba raconte son histoire d’une voix douce, qui se brise parfois. Un récit glaçant, dans lequel elle s’efforce de laisser un peu de place à l’espoir.

Sur sa table, en cette fin d’après-midi ensoleillée, il y a des amandes d’Afghanistan et des mûres séchées, du thé vert au safran – «l’accueil, chez nous, c’est important», sourit-elle. Terrifiée par les représailles qu’encourt sa famille au pays, elle ne souhaite pas donner l’entier de son nom ni montrer son visage. D’origine pachtoune, l’ethnie socio-culturellement dominante qui a fourni à l’Afghanistan tous ses présidents (et aux talibans certains de leurs leaders), Tooba fut dans une autre vie journaliste, écrivaine et poétesse, avant de quitter son pays en 2014 pour ne jamais y revenir.