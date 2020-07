L’épidémie en Suisse – Vous êtes sept sur dix à craindre une deuxième vague Le coup de sonde mené ce mardi sur nos plateformes numériques met en évidence une vive inquiétude au sein de la population face au Covid-19. Patrick Monay

Prudence requise Près de deux tiers des répondants à notre coup de sonde pensent que les mesures de protection devraient être renforcées en Suisse, notamment en rendant le port du masque obligatoire partout dans l’espace public. AP PHOTO

Flambées de nouvelles infections, mesures restrictives en série: les nouvelles qui se propagent sur le front du coronavirus en Europe font souffler un vent d’inquiétude sur notre pays. C’est en tout cas ce que laisse apparaître le coup de sonde mené ce mardi sur nos plateformes numériques. À la question «Craignez-vous qu’une nouvelle vague frappe la Suisse?» près de sept lecteurs sur dix (69%) ont répondu par l’affirmative. Vous êtes plus de 1400 à avoir participé entre 7 h et 18 h.

Parmi les commentaires reçus, beaucoup s’offusquent du «laxisme» de la population et des autorités. Et dénoncent «un manque de discipline», «le relâchement énorme» ou encore «l’attitude provocatrice des jeunes qui se réunissent en boîte»… Un internaute ne comprend pas qu’il n’y ait pas de contrôle systématique des voyageurs en provenance des zones à risque. Un autre estime que les sanctions prévues en cas de non-respect des directives sont «peu dissuasives». Et la reprise prochaine de l’école attise les craintes.

Celles et ceux qui ne redoutent pas cette deuxième vague de la pandémie pensent au contraire que la crise a été «surestimée par les médias et les politiciens». Que les mesures prises actuellement sont efficaces et que les gens se montrent raisonnables. D’autre part, ajoute un lecteur, «nous sommes mieux préparés que lors de la première vague».

Fermez les bars et les discos!

Corollaire, une nette majorité des participants à notre opération (64.5%) juge qu’un renforcement des mesures de protection déjà en vigueur serait nécessaire en Suisse. Lequel? Le port du masque partout sur la voie publique, la limitation des rassemblements à cent personnes, la fermeture des frontières et des établissements «à but seulement ludique», comme les fitness, les bars et les discothèques. Un internaute réclame encore une uniformisation des mesures au niveau suisse, tandis qu’un autre aimerait que l’on amende les personnes qui refusent de porter un masque de protection. Plus philosophe, une personne suggère «un changement de notre mode de vie»…

Mauvais pour le moral

Enfin, troisième question posée, l’éventualité d’une nouvelle période de (semi-)confinement serait une mauvaise nouvelle aux yeux de 69,2% des répondants. Pour l’économie et pour le moral, précisent-ils. Et cela signifierait «l’échec de notre gestion de la crise», avance l’un d’eux.

Plusieurs centaines de lecteurs (30,8%) accueilleraient une telle décision de manière positive. «Je serais rassurée, dit une dame. Cela diminuerait les risques de transmission du virus.» Une forme de «retour sur soi» réjouirait bon nombre de répondants. Comme quoi le «repli national» décrété au printemps n’a pas laissé que de mauvais souvenirs.