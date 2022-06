Virus méconnu – Vous êtes enceinte ou prévoyez de l’être? Prenez garde au CMV Le cytomégalovirus peut entraîner des séquelles sévères chez les bébés, voire être fatal. Quels sont les gestes à éviter? Lorraine Fasler

Lors d’une infection fœtale, seul 10% des fœtus infectés développement une infection symptomatique à la naissance. KEYSTONE

On évoque souvent les risques de la toxoplasmose ou de la listériose pour les femmes enceintes, mais nettement moins ceux du CMV. Trois lettres derrière lesquelles se cache le cytomégalovirus, un virus de la famille des herpès. Mais le lien s’arrête là. Ses symptômes sont tout autres et les conséquences potentielles bien plus dangereuses. Le CMV représente, en effet, la cause principale de retard mental et de surdité d’origine infectieuse.