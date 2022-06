À chacun son best-seller – Vous cherchez un bon bouquin pour l’été? C’est par ici De Marc Levy à Riad Sattouf en passant par les flibustiers vampires de Victor Dixen ou les mentalistes de Camilla Läckberg, nos profils d’échappées belles. Cécile Lecoultre

Pour les amateurs de techno thriller

Avec «Noa», Marc Levy, 60 ans, poursuit sa saga des 9, ou l’histoire de jeunes hackers lanceurs d’alerte qui se confond avec l’actualité immédiate de la guerre en Ukraine. (Photo by JOEL SAGET / AFP) AFP

Frisant le genre du docufiction sans l’avoir prémédité, Marc Levy subjugue avec «Noa» qui scelle le destin des 9. Soit des hackers basés dans le monde entier, réunis par une même foi en la liberté et décidés à mener le combat contre les dictatures. Au troisième volume de la saga, l’actualité ukrainienne percute la fiction mise en place par l’auteur il y a 4 ans, et publiée dès 2000 avec «Et si c’était vrai», puis «Le crépuscule des fauves». La dérive impériale de Vladimir Poutine perçait déjà, comme déjà les manipulations, corruptions et malversations en tout genre.