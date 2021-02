Recettes – Vous avez la patate? Alors suivez le chef! La pomme de terre dans tous ses états, cela vous dit. Alors voici quelques manières de les préparer. Entre nous, la purée de Joël Robuchon est fabuleuse. Mais il ne faut pas mégotter sur le beurre ! Alain Giroud

La purée de Joël Robuchon

Joël Robuchon avait scandalisé lorsqu’il proposa une purée de pommes de terre aux clients de son restaurant Jamin, table triple étoilée Michelin. Ce plat de grand-mère faisait son entrée dans le Panthéon des plats signatures. Il livra sa recette dans son livre «Ma cuisine pour vous», avec l’aide de Catherine Michel:

Ingrédients pour 6 personnes

1 kg de pommes de terre ratte

250 g de beurre

2 dl de lait

Sel

Préparation

Cuire les pommes de terre pelées, toutes du même format, dans l’eau salée. Lorsqu’elles sont cuites, les égoutter et les passer immédiatement au passe-vite, grille fine.

Remettre la purée dans la casserole, la faire légèrement dessécher sur feu doux en remuant. Incorporer énergiquement à la cuillère de bois le beurre très froid coupé en petits morceaux. Terminer en incorporant, petit à petit, le lait chaud. Rectifier l’assaisonnement.

Lors d’un stage chez Jamin, en février 1992, la réalité de la recette nous sauta aux yeux. À chaque départ en salle, un cuisinier ajoutait quelques dés de beurre dans la casserole et fouettait. Les derniers servis héritaient d’un coulis 50% pommes de terre,50% beurre! C’était sublimement bon!

Le baekeofa (ou baeckeofe) alsacien

Le baeckeofe alsacien réjouit toute la famille. DR

Cette vedette du terroir culinaire alsacien est un plat roboratif garni de différentes sortes de viandes. Chaque famille détient sa propre recette. Alors faisons confiance au grand chef Marc Haeberlin (Auberge de l’Ill, à Illhauesern) pour atteindre la perfection.

Ingrédients pour 4 à 6 personnes

400 g d’échine de porc

1 épaule d’agneau

2 pieds de porc

400 g de paleron de bœuf

Pour la marinade

1 bouteille de riesling alsacien,1 gousse d’ail, 1 oignon,1 branche de thym, 1 feuille de laurier, 1 clou de girofle

Pour la garniture

3 gros oignons

3 blancs de poireaux

1 kg de pommes de terre

1 bouquet garni

Sel et poivre

Pour luter la cocotte: 200 g de farine, 1 dl d’eau, 20 g d’huile.

Préparation

La veille, découper les morceaux de viande en morceaux (80 g env.).

Les faire mariner dans le riesling additionné de l’oignon coupé en quartiers, du thym, du laurier, du clou de girofle, de la gousse d’ail, du sel et du poivre. Mettre au frais toute une nuit.

Le lendemain, égoutter la viande et conserver la marinade.

Émincer les oignons et les poireaux.

Couper les pommes de terre épluchées en grosses rondelles et les saler.

Dans la cocotte de terre typique pour ce plat, disposer une couche de pommes de terre, d’oignons et de poireaux.

Recouvrir de viande, ajouter le bouquet garni.

Recouvrir de pommes de terre, oignons, poireaux.

Mouiller avec la marinade.

Réaliser une boule de pâte avec la farine, l’eau et l’huile.

Placer le couvercle et le luter hermétiquement avec un cordon de pâte.

Cuire au four à 180° pendant 2 h 30.

N’enlever le couvercle que sur la table et servir avec une belle salade verte.

Pommes de terre à la boulangère

Pommes de terre à la boulangère dorées en sortant du four. DR

L’origine de cette recette est très ancienne. Elle associait des pommes de terre et des oignons coupés en dés, disposés autour d’une pièce de viande (une épaule de mouton chez Escoffier). Le plat était alors glissé dans le four du boulanger après ses fournées et la cuisson se poursuivait toute la matinée pour être prêt à midi.

Les chefs d’aujourd’hui ont enjolivé cette préparation en détaillant les patates en rondelles et les disposant (sans la viande!) dans un plat à gratin.A priori à plat, mais aussi en rosace ou en conservant la forme du légume comme Stéphane Décotterd au Pont de Brent. La garniture change parfois, Ducasse remplace dans son école les oignons par des poireaux et Bocuse ajoute de la tomate. Voici une recette classique à servir avec un rôti ou une belle volaille rôtie.

Ingrédients pour 4 personnes

1 kg de pommes de terre (agria par exemple)

5 oignons blancs ou doux

150 g de beurre

5 dl de bouillon de poule

Sel et poivre blanc

Thym, laurier, persil.

Préparation

Éplucher les pommes de terreet les tailler en rondelles de3 mm d’épaisseur. Les laver et les sécher.

Peler et émincer assez finement les oignons.

Ficeler un bouquet garni (thym, persil, laurier).

Dans une casserole, faire revenir doucement les oignons jusqu’à leur transparence. Les saler etle poivrer.

Beurrer un plat à gratin et disposer au fond les oignons et leur beurre de cuisson.

Répartir les rondelles de pommes de terre dans le plat.

Ajouter le bouquet garni.

Chauffer le bouillon et le verser sur les pommes de terre.Le niveau doit affleurer ces dernières.

Parsemer quelques noisettes de beurre et enfourner à 180° pour 1 h 30.

Cette garniture peut être réalisée à l’avance. Dans ce cas, réduire le temps de cuisson à 1 h 15. Au moment du service, remettre le plat dans un four préchauffé à 210° pour 15 minutes en surveillant le brunissage de la surface.

Crêpes vonassiennes

Des crêpes vonassiennes dorées et surtout moelleuses.À déguster avec une volaille de Bresse. DR

Ces crêpes de pommes de terre ont été créées par la Mère Elisa Blanc à Vonnas, la grand-mère de Georges, qui a conquis depuis trois étoiles Michelin. Elles (les crêpes, pas les étoiles) accompagnent avec bonheur une volaille de Bresse. En particulier cuisinée à la crème.

Ingrédients pour 6 personnes

500 g de pommes de terre à chair blanche

3 cuil. à soupe de farine

3 œufs entiers

4 blancs d’œufs

2 cuil. à soupe de crème épaisse

Lait

400 g de beurre clarifié

Gros sel

Préparation

Éplucher les pommes de terre.

Les cuire à l’eau salée.

Réaliser une purée en les passant au passe-vite. Détendre la masse avec un peu de lait.

Ajouter la farine et bien mélanger.

Incorporer à la masse successivement 3 œufs entiers, puis les 4 blancs et enfin la crème épaisse. La texture doit avoir la consistance d’une crème pâtissière.

Placer sur feu vif une poêle avec du beurre clarifié. Lorsqu’il est bien chaud, verser une cuillère à soupe de la pâte. Les ronds se forment tout seuls.

Les retourner à l’aide d’une spatule pour bien les dorer sur les deux faces. Rectifier l’assaisonnement si nécessaire.

Déposer les crêpes sur un papier absorbant.

Réaliser du beurre clarifié

Placer le beurre dans une petite casserole et le faire fondre à feu très doux. Lorsqu’il est totalement liquide, écumer soigneusement le petit-lait à la surface. Mettre le beurre fondu au réfrigérateur. Lorsqu’il a repris sa consistance, l’ôter du récipient, ce qui permet d’éliminer le petit-lait rester au fond de la casserole.

Pâté de pommes de terre

Un pâté de pommes de terre creusois. DR

Le pâté de pommes de terre est un grand classique du centre de la France. Il est souvent réalisé aujourd’hui avec une pâte feuilletée, mais les puristes en préfèrent une brisée.

Ingrédients pour 4 personnes

2 abaisses rondes de pâte brisée

800 g de pommes de terre

100 g de beurre

1 dl de vin

200 g de lard salé

1 gros oignon

1 c. à soupe de ciboulette hachée

1 œuf

2 dl de crème fraîche entière

Sel, poivre, noix de muscade

Préparation

Peler et hacher finement l’oignon. Tailler le lard en bâtonnets, le faire blanchir5 minutes à l’eau frémissante, l’égoutter. Dans une poêle, faire suer quelques minutes l’oignon et les lardons.

Peler les pommes de terre et les cuire à l’eau pendant 20 minutes. Les couper très chaudes en rondelles de 2 cm, les placer dans un saladier. Ajouter l’oignon, les lardons, 80 g de beurre, la ciboulette, arroser avec le vin, saler, poivrer, «muscader».

Beurrer un moule à bord haut (tourtière) à fond amovible, le foncer avec la première abaisse de pâte en la laissant déborder à l’extérieur.

Battre l’œuf avec quelques gouttes d’eau.

Remplir la tourtière avec la préparation de pommes de terre. Rabattre les rebords de pâte. Les badigeonner avec l’œuf battu.

Déposer l’autre abaisse de pâte, bien souder les bords du bout des doigts. Dorer le dessus de la pâte avec l’œuf. Ouvrir au centre une cheminée de 2 cm. Décorer selon votre goût.

Enfourner à 180° pendant 20 minutes. Verser la crème par la cheminée. Cuire encore 5 minutes. Servir aussitôt.

Le stoemp bruxellois

Le Stoemp belge. DR

Le stoemp appartient à la culture culinaire belge. Il s’agit de pommes de terre grossièrement écrasées et mélangée à un légume, réduit en bouillie lui aussi. A priori, les recettes se composent d’un tiers des premières et de deux tiers des seconds. Les ménagères profitent souvent d’un reste de carottes, chou, endives pour réaliser un Stoemp.

Les chefs ont proposé leur propre recette, voici celle de Pierre Wynant, qui fut triple étoilé dans son Comme chez soi, à Bruxelles:

Découper en lamelles 250 g de chou, 100 g de navet, 200 g d’oignons, 250 g de poireau,250 g de chou de Bruxelles,125 g de carottes, 50 g de céleri.

Les faire suer 10 minutes dans 50 g de beurre, mouiller avec75 cl de bouillon de poule, cuire à feu doux pendant 30 minutes.

Ajouter 500 g de pommes de terre coupés en dés de 1 cm, cuire 25 minutes supplémentaires. Avant de servir, donner un bon coup de fouet pour lier le tout