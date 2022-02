Alexeï Navalny de nouveau jugé – «Vous allez alourdir ma peine indéfiniment, mais je n’ai pas peur» L’opposant russe, déjà condamné pour une affaire de fraude, est jugé pour «escroquerie». Un troisième procès se profile pour «activités terroristes». Le Kremlin accroît la répression. Yannick Van Der Schueren

Le leader de l’opposition et activiste russe Alexeï Navalny lors de son procès ce mardi par l’intermédiaire de l’écran de contrôle de la colonie pénitentiaire IK-2. KEYSTONE

Port de vêtements civils refusé. C’est donc en tenue de prisonnier et le crâne rasé que l’opposant russe Alexeï Navalny s’est présenté devant la juge Kotova ce mardi à la colonie pénitentiaire IK-2, située à Pokrov non loin de Moscou, pour faire face à son nouveau procès qui se tient à huis clos. Une mesure inédite dénoncée par sa femme, Ioulia Navalnaïa, et des organisations de défense des droits humains qui s’inquiètent de la recrudescence de la répression en Russie.