Santé – Votre bébé pleure non-stop? Il est peut-être hypersensible Les coliques du nourrisson sont causées, en partie au moins, par une hypersensibilité sensorielle à la naissance, selon des médecins et chercheurs genevois. Elisabeth Gordon

Quand rien ne calme le bébé, les parents se sentent souvent, à tort, coupables de ne pouvoir l’apaiser. Getty Images

«C’était vraiment l’enfer», se rappelle Natalia. «Mon mari et moi étions fatigués en permanence», ajoute Anne (lire leurs témoignages en encadré). Ces deux mères ont vécu des moments éprouvants, car leurs fils ont souffert de coliques du nourrisson. Elles sont loin d’être les seules dans ce cas. Le phénomène est fréquent et toucherait, selon certaines études, environ 20% des bébés. Tout dépend en fait de la définition qu’on adopte.

Dans le langage courant, le terme «colique» évoque des problèmes gastro-intestinaux et des diarrhées. En fait, il s’agit de tout autre chose. On qualifie ainsi le fait que des bébés, en bonne santé, pleurent plus de trois heures par jour, pendant plus de trois jours sur une semaine. «Mais il s’agit là de la définition utilisée pour la recherche, précise Mélanie Stauffer, pédiatre à Vernier (GE). Dans la pratique, on estime que l’enfant a des coliques quand il pleure de manière excessive, même si ce n’est que deux jours par semaine, et qu’il est difficile à consoler, quoi que fassent les parents.»