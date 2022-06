Lettre du jour – Voter pour les noms de rue Opinion Courrier des lecteurs

Meinier, 9 juin

Je lis avec intérêt, Monsieur Alfonso Gomez, votre volonté de débaptiser les noms de certaines de nos rues, noms qui sont imprimés dans la mémoire de milliers d’habitants.

Admettons que «d’illustres» citoyennes auront l’honneur de voir leur nom figurer sur certaines plaques bleues, je reste persuadé que les élues proposées sont de parfaites inconnues de l’ensemble de notre population. Oui, Je me souviens de Marie-Claude Leburgue, préposée, par ailleurs excellente dans son domaine. Mais le fait d’être journaliste mérite-t-il un tel honneur?

Tels par exemple Georges-Favon, James-Fazy, G.H. Dufour, Carl-Vogt, H. Guisan, et bien d’autres méritants. Mesdames Salerno ou Mazzone ont-elles peut-être le secret espoir de figurer un jour au palmarès? De nouveaux quartiers vont être érigés (P.A.V., Cherpines, Communaux d’Ambiliy, etc.), soit de nouvelles rues. Donc, oui des noms féminins, mais connus, à pourvoir.

Dans le quartier des Eaux-Vives, il est quelque peu maladroit de débaptiser la rue du Simplon, par égard à la population italo-valaisanne de Genève, à ce tunnel, chef-d’œuvre de génie civil, aux ingénieurs concepteurs, sans oublier les 67 ouvriers qui y laissèrent leur vie. Alors que d’autres artères ne signifient rien, par exemple les rues du Clos, de la Flèche, de l’Avenir, de la Scie, du Parc, de l’Est et bien d’autres. Soyons réalistes.

Conservons absolument les noms propres actuels (Blanvalet, du Roveray, Pictet-de-Rochemont, des Eaux-Vives, etc.), des sommets avoisinants (Mont-Blanc, Môle, Reculet, Alpes, Dole, etc.), des cantons (Soleure, Berne, Zurich, etc.).

Si je peux me permettre, soyez raisonnable dans le choix des lieux et des candidatures. Faites voter! Tels sont les vœux d’un octogénaire né aux Eaux-Vives, rue Jean-Charles, actuellement Maunoir, artisan durant cinquante ans à l’avenue de Frontenex et à la rue… du Simplon, qui doit perdurer.

Roland Hoegen

