«Les plus riches devront faire plus d'efforts»

Caroline Marti, Parti socialiste, sur le refus des projets fiscaux défendus par la gauche: « Il ne faut pas exagérer l’insuccès de la gauche. Les textes sont refusés à des majorités de plus en plus étroites car les questions demeurent: les richesses augmentent à Genève, mais elles sont mal réparties et vu les défis nous attendent sur l’écologie, la fiscalité, les plus riches ne couperont pas à plus d’efforts.»