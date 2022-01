Référendum déposé – Votation en vue sur le tram des Nations

Les opposants au projet ont obtenu plus de 980 signatures. Seules 800 étaient nécessaires.

Le référendum saconnésien contre le tram des Nations a été déposé lundi matin à la Chancellerie. Alors que 800 signatures étaient requises, les opposants au projet en ont récolté 982. Les paraphes doivent maintenant être contrôlés. En cas de validité de ces derniers, le référendum fera ensuite l’objet d’un arrêté du Conseil d’État afin de valider son aboutissement.

Les habitants du Grand-Saconnex devraient ensuite se prononcer sur le sujet en votation populaire, probablement au mois de septembre.

Pour mémoire, les référendaires s’opposent à une délibération votée par le Conseil municipal le 15 novembre. Celle-ci prévoit que la Commune cède à l’État des parcelles situées sur son domaine privé et public pour la réalisation du tram Nations-Grand-Saconnex.

Les opposants refusent cette décision et demandent que celle-ci soit soumise à la votation populaire. Ils estiment que le prix des 3669 mètres carrés de terrain que la commune céderait est dérisoire. Ils critiquent également la création «d’une gigantesque tranchée» à proximité des écoles ainsi que le report de milliers de véhicules de la route de Ferney vers des quartiers déjà surchargés. Enfin, le texte s’oppose à «l’abattage de la majorité des arbres centenaires de la route de Ferney et au saccage du patrimoine historique et artistique saconnésien».

Selon le dépositaire du référendum, Didier Duret, «la récolte de signatures a été l’objet de riches échanges avec la population de l’ensemble des quartiers du Grand-Saconnex. Notre démarche a été très bien accueillie.»

La commune prend acte

Du côté des autorités communales, le conseiller administratif Vert Laurent Jimaja indique que cela fait partie du processus démocratique. Il ajoute que s’agissant d’un objet d’importance nationale, «il revient désormais à la Confédération et au Canton de se pencher là-dessus».§