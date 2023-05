Cyclisme – Vos gagne encore sur le Tour d’Espagne, Reusser troisième Comme mercredi, la Néerlandaise a remporté au sprint jeudi la 4e étape du Tour d’Espagne. La Bernoise s’est classée 3e et la Genevoise Elise Chabbey 7e.

Marianne Vos a devancé sur la ligne Emma Norsgaard (à dr.) et Marlen Reusser (à g.).

La porteuse du maillot rouge confirme: comme la veille, la Néerlandaise Marianne Vos a gagné au sprint jeudi la quatrième étape du Tour d’Espagne féminin, à Guadalajara, confortant sa place de leader avant les étapes de montagne.

Dans une étape légèrement vallonnée et longue de 133,1 kilomètres, plusieurs échappées n’ont pas réussi à aller au bout et c’est au sprint que la coureuse de 35 ans (Jumbo-Visma) s’est offert ce nouveau succès. Elle a devancé sur la ligne la Danoise Emma Norsgaard (Movistar) et la Bernoise Marlen Reusser (SDW).

La Genevoise Elise Chabbey a pris, elle, la septième place, dans le temps de la gagnante. Plus loin, on trouve au 63e rang la Zurichoise Noemi Rüegg, qui a fini à 1’44’’ de Vos.

Elise Chabbey 5e du général

La Néerlandaise a désormais 13 secondes d’avance au général sur l’Américaine Chloe Dygert (CSR) et 14 sur sa compatriote batave et coéquipière chez Jumbo-Visma, Riejanne Markus. Elise Chabbey a gagné un rang par rapport à mercredi et pointe désormais à la 5e place, à 35’’ de Vos. Grâce aux bonifications de sa 3e place jeudi, Marlen Reusser est remontée au 8e rang, à 44’’ de la première place. Noemi Rüegg, elle, est 43e à 4’42.

Mais tout reste à faire dans cette Vuelta de sept étapes, qui va prendre une tournure montagneuse pour sa deuxième partie. Mercredi, la principale bosse du jour, le col de Horche (troisième catégorie), a surtout permis aux favorites de se jauger avant les choses sérieuses.

Vendredi, la cinquième étape, longue de 129,5 km entre La Cabrera et Riaza, au nord de Madrid, offrira aux coureuses un col de première catégorie, le Puerto de Navafria.

AFP

