Fortes chaleurs – Vos conseils et astuces pour faire face à la canicule Après avoir traversé cette nouvelle vague de chaleur, quelques conseils pour mieux vivre la suivante.

Pas l’ombre d’un passant sur la plaine de Plainpalais aux heures chaudes ce lundi après-midi. Pas même au skatepark, d’habitude si animé. Le béton dans le «bowl» avoisine les 50 degrés, il vaut mieux dès lors ne pas chuter. Gerardo, étudiant, un des rares à s’y risquer, ne va pas s’éterniser. D’habitude, il reste au moins trois heures pour réviser ses figures. Une fera l’affaire cette fois-ci, car la chaleur ne lui permet pas d’être à 100%.

Abo Espace public La canicule envoie tout le monde manger dehors et se baigner au lac Quelques mètres plus loin, au parc des Bastions, changement de décor. Les grands arbres, nombreux, sont un vrai refuge. Tous les coins à l’ombre sont occupés. L’ambiance est plutôt à la sieste. Pourtant, Gemma, danseuse en formation, fait du yoga. Elle a choisi ce décor naturel avec du vent, que son appartement ne lui offre pas. À quelques pas, Daniel, à la retraite, joue quelques notes joyeuses sur un piano égaré. Son secret? Il commence sa journée à 6 heures du matin pour profiter du maximum de fraîcheur. Serge, retraité lui aussi, remarque que son corps réagit très fortement. Alors comme astuce, il imbibe d’eau froide quelques éponges qui diffusent leur fraîcheur grâce à un ventilateur.

Le soleil est si chaud et si tenace qu’on en oublierait presque qu’on l’attend toute l’année, rappelle Augustin. Le réalisateur de cinéma est venu se désaltérer à une fontaine, entre deux rendez-vous. Son conseil: s’habiller avec des vêtements souples et de couleurs claires.

Tout autre ambiance à la plage des Eaux-Vives. Les plans d’eau restent les endroits les plus prisés pour garder la température du corps au plus frais. Éloïse, étudiante, est une habituée du lieu. Son truc, c’est de baisser les rideaux pour faire barrière au soleil. Guillaume, serveur à la Pointe, rappelle l’importance de la crème solaire. Une protection 50 + pour sa peau blanche, rigole-t-il. La casquette, c’est l’arme ultime pour Bruno, qui protège non seulement du soleil, mais qui sert aussi de cachette à la calvitie.

