L’Encre bleue de samedi dernier sur les trucs et astuces pour se réchauffer dans son appartement en attendant le chauffage – ou lorsqu’il sera enclenché mais qu’il fera toujours trop froid – a suscité de nombreux commentaires.

Dorothée nous confie que le billet lui a mis du «baume au cœur»: «J’ai expérimenté un hiver glacial l’année dernière, la régie n’ayant pas chauffé mon appartement. Lisant votre témoignage, je ne me sens plus solitaire, misérable, déclassée, honteuse… Au contraire! Cet hiver, tout le monde aura froid! Joyeusement, avec résilience.»

Patricia, quant à elle, propose de «se recouvrir des pages de la «Tribune» une fois dans son fauteuil. Moi je vous conseillerais plutôt de les jeter au feu une fois lues, si vous faites partie de ces chanceux à posséder une cheminée… Jessica recommande le port de «maillots de corps et de sous-vêtements légers utilisés par les skieurs, très efficace pour conserver la chaleur corporelle».

D’autres lecteurs ajoutent les collants, les caleçons longs, la bouillotte et le bonnet de nuit à la liste des indispensables. L’un d’eux conseille de «laisser le four ouvert après son utilisation». Une technique qui permet de chauffer la cuisine tout en diffusant un parfum gourmand dans tout l’appartement (bien réfléchir toutefois après avoir chauffé des vacherins Mont-d’Or…)

Chantal partage son truc pour dynamiser les pieds gelés: «Se frictionner le dessous de chaque pied à la pommade Vicks et enfiler une chaussette laine et cashmere.» Les panards devraient se chauffer en cinq à dix minutes et durablement.

Mais le mot de la fin revient à Frédéric: «Se procurer une statuette de Napoléon, lui couper les bras – ça vous fait un Bonaparte manchot.» Relire à haute voix, si le calembour vous a laissés de glace.

