Cyclisme – Vollering fait coup double sur le Tour d’Espagne, Chabbey s’accroche La Néerlandaise a remporté la 5e étape et s’est emparée du maillot de leader. La Genevoise a pris la 6e place.

Demi Vollering a laissé toutes ses adversaires derrière elle, vendredi à Riaza.

La Néerlandaise Demi Vollering s’est imposée lors de la 5e étape du Tour d’Espagne féminin, vendredi courue entre La Cabrera et Riaza, s’emparant au passage du maillot rouge que détenait Marianne Vos, lâchée dans cette étape de montagne.

Dans cette étape de 129,5 km où les grimpeuses ont pris les rênes du Tour, Vollering a fait craquer toutes ses rivales dans la montée finale vers Riaza après avoir participé à l’échappée du jour, et devient leader au classement général.

Vollering, qui a remporté Liège-Bastogne-Liège cette année, s’est imposée devant sa compatriote Annemiek van Vleuten, désormais deuxième au général à cinq secondes, et l’Allemande Ricarda Bauernfeind. La Genevoise Elise Cabbey a pris la 6e place, à 30’’ de Vollering. La Bernoise Marlen Reusser a, elle, terminé au 14e rang, à 54’’, et la Zurichoise Noemi Rüegg 68e, à 7’49’’

«C’était dur aujourd’hui», a toutefois admis Vollering après l’étape, où des écarts importants se sont déjà creusés.

Chabbey 4e du général

Après deux victoires d’étapes consécutives, Vos a beaucoup souffert dans le col de première catégorie du Puerto de Navafria, perdant jusqu’à trois minutes du groupe de tête, sans parvenir à refaire totalement son retard avant la dernière montée, finissant à deux minutes.

Au classement général, un trio hollandais domine l’épreuve avec Vollering, van Vleuten (à 5’’) et Markus (à 12’’). En embuscade, à la quatrième place, on trouve Chabbey, qui compte 27 secondes sur le maillot rouge, et Reusser, 6e, à une minute tout rond. Rüegg est, elle, 51e, à 11’53’’.

Outre son excellent classement général, Elise Chabbey domine celui de la montagne devant Vollering et l’Italienne Marta Cavalli. Marlen Reusser est 5e.

Samedi, la sixième étape, longue de 106,1 km entre Castro-Rudiales et Laredo, se déroulera sur un parcours de moyenne montagne, avec deux cols de deuxième catégorie dans la seconde moitié d’étape avant un sprint final.

AFP/YDE

